İmha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı: Gümrük Müdürlüğü'ndeki 5 memur tutuklandı

İmha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı: Gümrük Müdürlüğü'ndeki 5 memur tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen operasyon kapsamında Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 5 memuru tutukladı.Gümrükte görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasadışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri şüphesiyle hareket eden ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Bu kapsamda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası bulunduğu da belirtildi.İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 5'inin tutuklandığı bildirildi.

