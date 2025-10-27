https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/imha-edilmesi-gereken-malzemeleri-zimmetlerine-gecirdikleri-ortaya-cikti-gumruk-mudurlugunde-5-1100523769.html
İmha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı: Gümrük Müdürlüğü'ndeki 5 memur tutuklandı
İmha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı: Gümrük Müdürlüğü'ndeki 5 memur tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, şüphelilerden ikisi serbest bırakıldı, 3'ü içinse adli kontrol... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T21:12+0300
2025-10-27T21:12+0300
2025-10-27T21:17+0300
antalya
gümrük
türki̇ye
antalya havalimanı
memur
zimmetine para geçirme
zimmet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097086751_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1361491bda0d5b96be18bb12152bf1f5.jpg
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen operasyon kapsamında Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 5 memuru tutukladı.Gümrükte görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasadışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri şüphesiyle hareket eden ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Bu kapsamda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası bulunduğu da belirtildi.İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 5'inin tutuklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/istanbulda-verilerin-sizdirilmasi-sorusturmasinda-6-tutuklama-1100523885.html
antalya
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097086751_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f5b66a5a5c969acbe275f85a9a57d733.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, gümrük, antalya havalimanı, memur, zimmetine para geçirme, zimmet
antalya, gümrük, antalya havalimanı, memur, zimmetine para geçirme, zimmet
İmha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı: Gümrük Müdürlüğü'ndeki 5 memur tutuklandı
21:12 27.10.2025 (güncellendi: 21:17 27.10.2025)
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, şüphelilerden ikisi serbest bırakıldı, 3'ü içinse adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilerin gümrük müdürlüğündeki imha edilmesi gereken malzemeleri yasadışı yollarla sattıkları ortaya çıkmıştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen operasyon kapsamında Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 5 memuru tutukladı.
Gümrükte görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasadışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri şüphesiyle hareket eden ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası bulunduğu da belirtildi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 5'inin tutuklandığı bildirildi.