İstanbul'da verilerin sızdırılması soruşturmasında 6 kişiye tutuklama, 9 kişiye adli kontrol kararı

'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden bilgi sızdırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden bilgi sızıdırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli için tutuklama, 9 şüpheliye yönelikse adli kontrolle serbestlik kararı verildi.Soruşturmada uygulama üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 2 farklı ülkeye sızdırıldığı iddia edilmişti.

