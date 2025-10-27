https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/istanbulda-verilerin-sizdirilmasi-sorusturmasinda-6-tutuklama-1100523885.html
İstanbul'da verilerin sızdırılması soruşturmasında 6 kişiye tutuklama, 9 kişiye adli kontrol kararı
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden bilgi sızdırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden bilgi sızıdırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli için tutuklama, 9 şüpheliye yönelikse adli kontrolle serbestlik kararı verildi.Soruşturmada uygulama üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 2 farklı ülkeye sızdırıldığı iddia edilmişti.
21:05 27.10.2025 (güncellendi: 21:12 27.10.2025)
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden bilgi sızdırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden bilgi sızıdırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli için tutuklama, 9 şüpheliye yönelikse adli kontrolle serbestlik kararı verildi.
Soruşturmada uygulama üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 2 farklı ülkeye sızdırıldığı iddia edilmişti.