İBB’nin 'İstanbul Senin' uygulaması soruşturması: 6 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının verilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, 9 şüpheli için adli kontrol talebinde bulundu. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri kısa süre içinde başlayacak.

