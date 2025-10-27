https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ibbnin-istanbul-senin-uygulamasi-sorusturmasi-6-supheliye-tutuklama-talebi-1100515027.html
İBB’nin 'İstanbul Senin' uygulaması soruşturması: 6 şüpheliye tutuklama talebi
17:39 27.10.2025 (güncellendi: 17:55 27.10.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının verilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, 9 şüpheli için adli kontrol talebinde bulundu. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri kısa süre içinde başlayacak.