Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var
27.10.2025
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.Yılmaz Tunç İmamoğlu soruşturmasını değerlendirdiTunç, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.
Yılmaz Tunç İmamoğlu soruşturmasını değerlendirdi
Tunç, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.