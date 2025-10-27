https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-ekrem-imamoglu-degerlendirmesi-mueyyideler-turk-ceza-kanunu-ve-kvkkda-1100504650.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk iddiasıyla başlatılan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunu... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T13:06+0300

2025-10-27T13:06+0300

2025-10-27T13:06+0300

türki̇ye

türkiye

yılmaz tunç

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094927625_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_595aa48da4d549ea7919fd262c70fb29.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.Yılmaz Tunç İmamoğlu soruşturmasını değerlendirdiTunç, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ekrem-imamoglu-necati-ozkan-ve-merdan-yanardag-casusluk-sorusturmasindan-tutuklandi-1100493135.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanı yılmaz tunç, ekrem i̇mamoğlu, imamoğlu tutuklama