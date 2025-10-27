Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-ekrem-imamoglu-degerlendirmesi-mueyyideler-turk-ceza-kanunu-ve-kvkkda-1100504650.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk iddiasıyla başlatılan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunu... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T13:06+0300
2025-10-27T13:06+0300
türki̇ye
türkiye
yılmaz tunç
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094927625_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_595aa48da4d549ea7919fd262c70fb29.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.Yılmaz Tunç İmamoğlu soruşturmasını değerlendirdiTunç, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ekrem-imamoglu-necati-ozkan-ve-merdan-yanardag-casusluk-sorusturmasindan-tutuklandi-1100493135.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094927625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bb9f168f4919917cae52b5aed224dc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adalet bakanı yılmaz tunç, ekrem i̇mamoğlu, imamoğlu tutuklama
adalet bakanı yılmaz tunç, ekrem i̇mamoğlu, imamoğlu tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi: Müeyyideler Türk Ceza Kanunu ve KVKK'da var

13:06 27.10.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk iddiasıyla başlatılan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunu hatırlattı. Bakan Tunç, "Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.

Yılmaz Tunç İmamoğlu soruşturmasını değerlendirdi

Tunç, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.
Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı
02:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала