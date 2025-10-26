Türkiye
Ankara'da aynı kişiden 2 farklı adrese silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da aynı kişiden 2 farklı adrese silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da aynı saldırgan tarafından iki farklı adrese gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir adam hayatını kaybetti, bir adamsa yaralandı. Yaralının durumunun... 26.10.2025
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Beşikkaya Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgantarafından silahla vurulan Fikret T. ağır yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Fikret T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Aynı saldırgan ilk saldırıdan kısa bir süre sonra Altındağ ilçesinde başka bir mahallede Doğantepe Mahallesi'ne de silahlı saldırı düzenledi.Saldırıda ağır yaralanan Gazi K, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
20:18 26.10.2025
Ankara'da aynı saldırgan tarafından iki farklı adrese gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir adam hayatını kaybetti, bir adamsa yaralandı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Beşikkaya Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgantarafından silahla vurulan Fikret T. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Fikret T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Aynı saldırgan ilk saldırıdan kısa bir süre sonra Altındağ ilçesinde başka bir mahallede Doğantepe Mahallesi'ne de silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda ağır yaralanan Gazi K, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
