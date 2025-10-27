https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/gokyuzu-gerildi-istanbul-icin-alarm-verildi-son-yillarin-en-buyuk-hava-olaylari-yeniden-gundemde-1100506597.html

Gökyüzü gerildi, İstanbul için alarm verildi: Son yılların en büyük hava olayları yeniden gündemde

Gökyüzü gerildi, İstanbul için alarm verildi: Son yılların en büyük hava olayları yeniden gündemde

İstanbul, yeni bir fırtına sisteminin etkisi altına giriyor. AKOM, bugün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına, gök gürültülü sağanak ve yerel dolu... 27.10.2025

İstanbul, sert hava koşullarının etkisine hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına, gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışlarının etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, sıcaklıkların ise 25 dereceden 15–17 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevresinde başlayacak yağışlar, akşam saatlerinde Avrupa Yakası, Boğaz hattı ve Anadolu Yakası geneline yayılacak. İstanbul'da önce fırtına daha sonra görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu olayları da etkili olacak. Karayel ve lodos çatışıyor: İstanbul’a ilerliyorSıcak ve nemli havayı taşıyan lodos, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan gelen karayelle karşı karşıya gelecek. İki hava akımının çatışmasıyla atmosferde ani basınç değişimleri yaşanacak, bu durum şiddetli yağmur, dolu ve elektrik fırtınası riskini artıracak.Sistemin öğle saatlerinde Trakya üzerinden Türkiye’ye giriş yapması, ardından Çatalca, Esenyurt ve Avcılar hattından Boğaz çevresine ve Anadolu Yakası’na doğru ilerlemesi bekleniyor.Yağışların yer yer 50 kilogramı aşabileceği, hortum benzeri hücre oluşumlarının da görülebileceği belirtiliyor.Elektrik fırtınası nedir?Bazı hava durumu sayfalarında bugün özellikle elektrik fırtınası beklendiği belirtiliyor. Peki, elektrik fırtınası nedir? Meteoroloji terminolojisinde bu durum “oraj” ya da “elektrik fırtınası” olarak tanımlanıyor. Bu terim, elektriksel bir atmosferik olay olan oraj için kullanılır; gökyüzünde yoğun yıldırım aktivitesi ve gök gürültüsü ile tanımlanır.İstanbul’un 25 yıllık hava hafızasıMegakentte beklenen şiddetli yağış ve fırtına, İstanbul’un yakın tarihinde yaşadığı sert hava olaylarını yeniden gündeme getirdi. 2000’li yıllardan bu yana şehir; sel, dolu ve kar fırtınalarıyla defalarca sınandı.2004 – Tipiye dönen kar yağışıKuvvetli rüzgârla birleşen kar yağışı tipiye dönüştü. Çatılar uçtu, bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı. TEM otoyolu 14 saat ulaşıma kapandı.5 Şubat 2005 – Deniz etkili kar fırtınasıSoğuk hava, Karadeniz’in nemli havasıyla birleşince İstanbul’da “sea-effect snow” olarak bilinen deniz etkili kar fırtınası görüldü. Kar kalınlığı yer yer 60–70 santimetreye ulaştı.7–9 Eylül 2009 – Marmara sel felaketiAşırı yağış sonucu Ayamama Deresi taştı. Sanayi bölgeleri sular altında kaldı, 31 kişi hayatını kaybetti.6–10 Ocak 2017 – 122 santimetrelik kar rekoruÇatalca-Subaşı’nda 122 santimetre kar ölçüldü. Vapur seferleri iptal edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı.18–27 Temmuz 2017 – Ceviz büyüklüğünde doluYaz ortasında yaşanan “süper hücre fırtınası”, ceviz büyüklüğünde doluya yol açtı.Araçlar, çatılar ve uçaklar zarar gördü.24–26 Ocak 2022 – Elpis kar fırtınası“Elpis” adı verilen sistemle kar kalınlığı bazı bölgelerde 80 santimetreye ulaştı. İstanbul Havalimanı’nın kargo terminali çöktü, uçuşlar iptal edildi, binlerce kişi yolda mahsur kaldı.5–6 Eylül 2023 – Sel ve taşkınKuvvetli sağanak sonrası Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir bölgelerinde sel yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti, yollar göle döndü.

