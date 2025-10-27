https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/firtina-sebebiyle-iptal-edilen-vapur-seferleri-aciklandi-1100495458.html

Fırtına sebebiyle iptal edilen vapur seferleri açıklandı

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar 27 Ekim Pazartesi günü etkili oluyor.

Olumsuz hava kouşullarının ulaşımı aksatırken Marmara'da bugün etkili olan fırtına koşulları sebebiyle GESTAŞ, İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.Buna göre BUDO şu seferleri iptal etti:GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre şu seferler iptal edildi: 27.10.2025 Kabatepe-Gökçeada hattında;Geyikli-Bozcaada Hattı'nda ise;İDO'dan yapılan açıklamada şu seferler iptal edildi:

