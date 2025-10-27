https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/firtina-sebebiyle-iptal-edilen-vapur-seferleri-aciklandi-1100495458.html
Fırtına sebebiyle iptal edilen vapur seferleri açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar 27 Ekim Pazartesi günü etkili oluyor. Marmara'da kuvvetli rüzgar nedeniyle...
2025-10-27T07:30+0300
2025-10-27T07:30+0300
2025-10-27T07:51+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053026542_9:0:1221:682_1920x0_80_0_0_56af3db03a66016f7f176efd4ae5ef67.jpg
Olumsuz hava kouşullarının ulaşımı aksatırken Marmara'da bugün etkili olan fırtına koşulları sebebiyle GESTAŞ, İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.Buna göre BUDO şu seferleri iptal etti:GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre şu seferler iptal edildi: 27.10.2025 Kabatepe-Gökçeada hattında;Geyikli-Bozcaada Hattı'nda ise;İDO'dan yapılan açıklamada şu seferler iptal edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-saganak-etkili-olacak-1100493657.html
marmara deniz ulaşımı iptal sefer 27 ekim, budo iptal sefer marmara, gestaş iptal sefer marmara, budo sefer iptal, gestaş feribot iptal, i̇stanbul bursa deniz otobüsü iptal, adalar hattı feribot iptal gestaş, budo i̇stanbul bursa hava muhalefeti iptal, i̇do iptal seferler, i̇do 27 ekim iptal seferler
07:30 27.10.2025 (güncellendi: 07:51 27.10.2025)
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar 27 Ekim Pazartesi günü etkili oluyor. Marmara'da kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken GESTAŞ, İDO ve BUDO, iptal seferleri duyurdu.
Olumsuz hava kouşullarının ulaşımı aksatırken Marmara'da bugün etkili olan fırtına koşulları sebebiyle GESTAŞ, İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Buna göre BUDO şu seferleri iptal etti:
27.10.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.10.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre şu seferler iptal edildi: 27.10.2025 Kabatepe-Gökçeada hattında;
Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi
Geyikli-Bozcaada Hattı'nda ise;
Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi
İDO'dan yapılan açıklamada şu seferler iptal edildi:
27.10.2025 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
27.10.2025 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05
27.10.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30