ABD Başkanı Trump Japonya'da: İmparator Naruhito ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti kapsamında İmparator Naruhito ile bir araya gelecek. Tokyo’daki görüşme, Trump’ın ikinci döneminde Asya’ya yaptığı... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüşmek üzere Tokyo’ya geldi.Trump, Haneda Havalimanı’ndan Marine One helikopteriyle Roppongi’deki ABD üssüne indi ve buradan İmparatorluk Sarayı’na geçti. Devlet televizyonu NHK, tarihi buluşmayı canlı yayınladı.Naruhito’nun tahta çıkışından sonra i̇lk konuk Trump olduTrump, 2019 yılında tahta çıkan İmparator Naruhito ile görüşen ilk yabancı lider olmuştu.Bu yeni ziyaret, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Japonya’ya gerçekleştirdiği ilk temas olarak dikkat çekti. Trump’ın son Japonya ziyareti, 2019’daki G20 Osaka Zirvesi sırasında gerçekleşmişti.Takaichi ile zirve ve George Washington ziyaretiTrump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Salı günü bir araya gelecek.İkili, ortak bir akşam yemeğinin ardından Yokosuka’daki ABD Deniz Kuvvetleri Üssü’ne giderek nükleer enerjili uçak gemisi George Washington’ı inceleyecek.Zirvede savunma, teknoloji ve Asya-Pasifik güvenliği konularının ele alınması bekleniyor.'Alışılmadık jest'Kyodo Haber Ajansı, Trump’ın Marine One helikopteriyle Tokyo’dan deniz üssüne uçma teklifinin, diplomaside olağanüstü güvenin ve ABD-Japonya ittifakının gücünün sembolü olarak değerlendirildiğini aktardı. Japon tarafının da bu jesti “alışılmadık ama anlamlı bir adım” olarak gördüğü belirtildi.Trump, i̇ş dünyasıyla da buluşacakZiyaretin ikinci gününde Trump, Japonya’daki iş dünyası liderleriyle bir resepsiyonda bir araya gelecek.ABD Başkanı, bu buluşmada ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeye yönelik mesajlar verecek.Trump’ın Çarşamba sabahı Güney Kore’ye geçmesi planlanıyor.

