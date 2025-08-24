Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/ticaret-bakanligi-uyardi-ozel-hac-vizesi-ve-kurasiz-hac-reklamlarina-para-cezasi-1098792811.html
Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' reklamlarına para cezası
Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' reklamlarına para cezası
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen...
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin "özel hac vizesi" ya da "kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.Yanıltıcı vaatlerle mağduriyet yaratıyorBakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kurasız hac ve özel hac vizesi ilanlarıAçıklamada, mağduriyet yaşanmaması için kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.Sadece Diyanet İşleri Başkanlığının resmi duyurularının esas alınmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' reklamlarına para cezası

10:27 24.08.2025
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin "özel hac vizesi" ya da "kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin "özel hac vizesi" ya da "kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.

Yanıltıcı vaatlerle mağduriyet yaratıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.
Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurasız hac ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda, hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', ⁠'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Kurasız hac ve özel hac vizesi ilanları

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.
Sadece Diyanet İşleri Başkanlığının resmi duyurularının esas alınmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
