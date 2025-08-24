https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/ticaret-bakanligi-uyardi-ozel-hac-vizesi-ve-kurasiz-hac-reklamlarina-para-cezasi-1098792811.html

Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' reklamlarına para cezası

Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' reklamlarına para cezası

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin "özel hac vizesi" ya da "kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.Yanıltıcı vaatlerle mağduriyet yaratıyorBakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kurasız hac ve özel hac vizesi ilanlarıAçıklamada, mağduriyet yaşanmaması için kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.Sadece Diyanet İşleri Başkanlığının resmi duyurularının esas alınmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

