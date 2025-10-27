Çinli uzman: Burevestnik, füze savunma sistemlerini aşma özelliği ile geleneksel füzelere göre çok daha etkili

Birincisi bu, savaşa hazır bir seyir füzesinde nükleer tahrik sisteminin dünyada ilk kez başarılı bir şekilde uygulanmış olmasıdır. Bu durum, Burevestnik'in ABD ve Batı'daki benzer çalışmaları geride bırakmasına ve onları Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmekten caydırmasına imkan tanıyor.

İkincisi, füzenin menzili neredeyse sınırsız. Bu, Batı'ya bir mesaj veriyor, Rusya'nın varlığını tehdit etmeye çalışan herkese, nerede olursa olsun ulaşılacak. Artık ABD toprakları bile tamamen korunmuş sayılamaz.

Üçüncüsü, Burevestnik füze savunma sistemlerini aşma gibi üstün bir yeteneğe sahiptir. Füze, son derece düşük irtifalarda (50 ila 100 metre) uçabilir, manevra yapabilir ve yapay zeka yardımı ile çarpık arazinin üzerinde hareket edebilir. Bu özellik onu füze savunma sistemlerine karşı geleneksel füzelere göre önemli ölçüde daha etkili kılar.