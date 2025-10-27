https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cinli-uzman-burevestnik-fuze-savunma-sistemlerini-asma-ozelligi-ile-geleneksel-fuzelere-gore-cok-1100520388.html
Çinli uzman: Burevestnik, füze savunma sistemlerini aşma özelliği ile geleneksel füzelere göre çok daha etkili
Sputnik Türkiye
Çinli askeri uzman Qin An, Rusya'nın geliştirdiği nükleer enerji kullanan yeni Burevestnik seyir füzesine ilişkin yorumunda bu silahın özellikleri ile... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Çinli askeri uzman Qin An, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik füze sistemleri ile ilgili açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi."Putin, ölçülü ve sorumlu açıklamalarıyla tanınıyor. Rusya'nın sahip olduğu Burevestnik füzesi ile ilgili açıklaması sadece bir güç gösterisinden ibaret değil. Rusya’ya yönelik baskıyı artırmak isteyen Batılı ülkeler, bu silahın üç temel avantajını anlamalıdır" diyen Qin An, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin'in bu açıklamasının (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin tedarikini, NATO'nun ise olası asker konuşlandırmasını tartıştığı kritik bir anda geldiğine dikkat çeken uzman, Putin'in bu uyarısının üç amacı olduğuna işaret etti:🔸 Batı'yı Rusya'ya yönelik daha fazla tırmanıştan caydırmak ve Ukrayna'daki çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek.🔸 Rusya'nın stratejik kuvvetlerinin gücünü ortaya koymak, ordunun ve toplumun devletin savunma kabiliyetine olan güvenini artırmak.🔸 Batı'nın güç gösterisine rağmen ihtiyatlı davranmasını gerektiren faktörlerin bulunduğunu göstererek, Amerikan baskısına direnen Venezüella gibi müttefikleri desteklemek.
Çinli askeri uzman Qin An, Rusya'nın geliştirdiği nükleer enerji kullanan yeni Burevestnik seyir füzesine ilişkin yorumunda bu silahın özellikleri ile geleneksel füze sistemlerine göre çok daha etkili olduğunu vurguladı.
Çinli askeri uzman Qin An, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik füze sistemleri ile ilgili açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.
"Putin, ölçülü ve sorumlu açıklamalarıyla tanınıyor. Rusya'nın sahip olduğu Burevestnik füzesi ile ilgili açıklaması sadece bir güç gösterisinden ibaret değil. Rusya’ya yönelik baskıyı artırmak isteyen Batılı ülkeler, bu silahın üç temel avantajını anlamalıdır" diyen Qin An, sözlerini şöyle sürdürdü:
Birincisi bu, savaşa hazır bir seyir füzesinde nükleer tahrik sisteminin dünyada ilk kez başarılı bir şekilde uygulanmış olmasıdır. Bu durum, Burevestnik'in ABD ve Batı'daki benzer çalışmaları geride bırakmasına ve onları Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmekten caydırmasına imkan tanıyor.
İkincisi, füzenin menzili neredeyse sınırsız. Bu, Batı'ya bir mesaj veriyor, Rusya'nın varlığını tehdit etmeye çalışan herkese, nerede olursa olsun ulaşılacak. Artık ABD toprakları bile tamamen korunmuş sayılamaz.
Üçüncüsü, Burevestnik füze savunma sistemlerini aşma gibi üstün bir yeteneğe sahiptir. Füze, son derece düşük irtifalarda (50 ila 100 metre) uçabilir, manevra yapabilir ve yapay zeka yardımı ile çarpık arazinin üzerinde hareket edebilir. Bu özellik onu füze savunma sistemlerine karşı geleneksel füzelere göre önemli ölçüde daha etkili kılar.
Putin'in bu açıklamasının (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin tedarikini, NATO'nun ise olası asker konuşlandırmasını tartıştığı kritik bir anda geldiğine dikkat çeken uzman, Putin'in bu uyarısının üç amacı olduğuna işaret etti:
🔸 Batı'yı Rusya'ya yönelik daha fazla tırmanıştan caydırmak ve Ukrayna'daki çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek.
🔸 Rusya'nın stratejik kuvvetlerinin gücünü ortaya koymak, ordunun ve toplumun devletin savunma kabiliyetine olan güvenini artırmak.
🔸 Batı'nın güç gösterisine rağmen ihtiyatlı davranmasını gerektiren faktörlerin bulunduğunu göstererek, Amerikan baskısına direnen Venezüella gibi müttefikleri desteklemek.