Babis: Çekya, Ukrayna'ya tek bir kron ayırmayacak
Babis: Çekya, Ukrayna’ya tek bir kron ayırmayacak
Sputnik Türkiye
Çekya başbakan adayı Andrej Babis, Çekya'nın bütçesinden Ukrayna'ya herhangi bir mali yardım yapılmayacağını açıkladı.
Çekya’da başbakan adayı olan Andrej Babis, Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi’nin (ANO) parlamentodaki ilk toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin bütçesinden Ukrayna’ya hiçbir mali yardım sağlanmayacağını söyledi.Babis, “Avrupa’ya, Ukrayna’ya yardım için 60 milyar kron (yaklaşık 2.8 milyar dolar) ayırdığımızı söylüyoruz. Ancak kendi bütçemizden Ukrayna’ya tek bir kron bile vermeyeceğiz. Çekya için paramız yok. Daha önce Ukrayna’ya doğrudan yardım ettik, şimdi ise Avrupa Birliği aracılığıyla yardım edeceğiz” dedi.Geçen hafta Çekya’da seçim maratonunu eski başbakan Andrej Babis ve ANO hareketi büyük farkla kazanmıştı. Batı medyası, Babis’in dönüşü sonrası Çekya’yı ‘AB için baş ağrısı’ olarak tanımlamıştı.
Babis: Çekya, Ukrayna’ya tek bir kron ayırmayacak

18:30 08.10.2025
Çekya başbakan adayı Andrej Babis, Çekya’nın bütçesinden Ukrayna’ya herhangi bir mali yardım yapılmayacağını açıkladı.
Çekya’da başbakan adayı olan Andrej Babis, Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi’nin (ANO) parlamentodaki ilk toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin bütçesinden Ukrayna’ya hiçbir mali yardım sağlanmayacağını söyledi.
Babis, “Avrupa’ya, Ukrayna’ya yardım için 60 milyar kron (yaklaşık 2.8 milyar dolar) ayırdığımızı söylüyoruz. Ancak kendi bütçemizden Ukrayna’ya tek bir kron bile vermeyeceğiz. Çekya için paramız yok. Daha önce Ukrayna’ya doğrudan yardım ettik, şimdi ise Avrupa Birliği aracılığıyla yardım edeceğiz” dedi.
Geçen hafta Çekya’da seçim maratonunu eski başbakan Andrej Babis ve ANO hareketi büyük farkla kazanmıştı. Batı medyası, Babis’in dönüşü sonrası Çekya’yı ‘AB için baş ağrısı’ olarak tanımlamıştı.
