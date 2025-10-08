https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/babis-cekya-ukraynaya-tek-bir-kron-ayirmayacak-1100034582.html

Babis: Çekya, Ukrayna’ya tek bir kron ayırmayacak

Babis: Çekya, Ukrayna’ya tek bir kron ayırmayacak

Sputnik Türkiye

Çekya başbakan adayı Andrej Babis, Çekya’nın bütçesinden Ukrayna’ya herhangi bir mali yardım yapılmayacağını açıkladı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T18:30+0300

2025-10-08T18:30+0300

2025-10-08T18:28+0300

dünya

andrej babis

çekya

ukrayna

avrupa birliği

ab

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099935010_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5507a97740c36fe1ebe9851d50fe4732.jpg

Çekya’da başbakan adayı olan Andrej Babis, Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi’nin (ANO) parlamentodaki ilk toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin bütçesinden Ukrayna’ya hiçbir mali yardım sağlanmayacağını söyledi.Babis, “Avrupa’ya, Ukrayna’ya yardım için 60 milyar kron (yaklaşık 2.8 milyar dolar) ayırdığımızı söylüyoruz. Ancak kendi bütçemizden Ukrayna’ya tek bir kron bile vermeyeceğiz. Çekya için paramız yok. Daha önce Ukrayna’ya doğrudan yardım ettik, şimdi ise Avrupa Birliği aracılığıyla yardım edeceğiz” dedi.Geçen hafta Çekya’da seçim maratonunu eski başbakan Andrej Babis ve ANO hareketi büyük farkla kazanmıştı. Batı medyası, Babis’in dönüşü sonrası Çekya’yı ‘AB için baş ağrısı’ olarak tanımlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/cekya-basbakani-prag-ab-abd-anlasmasi-kapsaminda-kieve-silah-satin-alma-projesine-katilmayacak-1097910494.html

çekya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrej babis, çekya, ukrayna, avrupa birliği, ab, avrupa