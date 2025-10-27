Türkiye
SON DAKİKA | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması
Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması
Bursa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sındırgı'da yaşanan depremin saat 22.48’de gerçekleştiği ve Bursa’da da hissedildiği belirtildi.Valilik, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” denildi.
Bursa Valiliği, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sındırgı'da yaşanan depremin saat 22.48’de gerçekleştiği ve Bursa’da da hissedildiği belirtildi.
Valilik, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” denildi.
SON DEPREMLER
