Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması

Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması

Bursa Valiliği, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sındırgı'da yaşanan depremin saat 22.48’de gerçekleştiği ve Bursa’da da hissedildiği belirtildi.Valilik, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” denildi.

