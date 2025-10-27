https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/bursa-valiliginden-deprem-aciklamasi-1100526505.html
Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması
Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması
Sputnik Türkiye
Bursa Valiliği, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T23:47+0300
2025-10-27T23:47+0300
2025-10-27T23:47+0300
son depremler
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
bursa
bursa valiliği
sındırgı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sındırgı'da yaşanan depremin saat 22.48’de gerçekleştiği ve Bursa’da da hissedildiği belirtildi.Valilik, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/izmir-valiliginden-sindirgi-depremi-aciklamasi-1100526207.html
bursa
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, bursa, bursa valiliği, sındırgı
deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, bursa, bursa valiliği, sındırgı
Bursa Valiliği’nden deprem açıklaması
Bursa Valiliği, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sındırgı'da yaşanan depremin saat 22.48’de gerçekleştiği ve Bursa’da da hissedildiği belirtildi.
Valilik, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” denildi.