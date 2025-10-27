Türkiye
Borsa'da parası olanlar dikkat: Borsada bugün ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim'de yapılacak
Borsa'da parası olanlar dikkat: Borsada bugün ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim'de yapılacak
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da bugün ve yarın gerçekleştirilen işlemlerin takası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 31 Ekim'de yapılacak. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Borsada bugün ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim'de yapılacak.

Takas işlemlerinde değişiklik

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak.

Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans yapılacak olup, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
14:13 27.10.2025
Borsa İstanbul'da bugün ve yarın gerçekleştirilen işlemlerin takası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 31 Ekim'de yapılacak.
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak.
Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans yapılacak olup, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.
Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
