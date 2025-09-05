İstanbul-Paris Turistik Treni yarın Halkalı'dan kalkıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/istanbul-paris-turistik-treni-yarin-halkalidan-kalkiyor-1099137938.html

İstanbul-Paris Turistik Treni 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yarın Halkalı İstasyonu'ndan hareket edecek. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Paris Turistik Treni'nin 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yarın Halkalı İstasyonu'ndan hareket edeceğini bildirdi.İstanbul-Paris Turistik TreniUraloğlu, yazılı açıklamasında, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın, Paris-İstanbul tren seferlerine ilişkin bilgi verdi.İstanbul Paris treni kalkıyorMAV'ın, bu yıl Paris-İstanbul güzergahında eylülde üç, ekim ve kasım aylarında ise birer tren seferi planladığını belirten Uraloğlu, mayısta düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, eylül ayının ilk özel treninin Türkiye'ye "Balkan Explorer 2" adıyla dün gece Kapıkule'den giriş yaptığını kaydetti.14 vagon varUraloğlu, trenin Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletildiğini ifade ederek, "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul-Paris Turistik Treni seferleriParis-İstanbul arasında işleyecek turistik trenlerin gelecek programlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

