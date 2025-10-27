https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/bankalar-yarista-mevduat-faiz-oranlari-ne-kadar-oldu-1100512009.html
Bankalar yarışta: Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?
Bankalar yarışta: Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 39,5’e düşürse de, bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50,14 seviyesine kadar çıktı. TL... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T15:34+0300
2025-10-27T15:34+0300
2025-10-27T15:34+0300
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizleri
mevduat faizi
banka
faiz oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 42–43 seviyelerine kadar yükseldi. Bankaların sunduğu yüksek TL mevduat faizleri, yatırımcıların ilgisini artırırken, “paradan para kazanma dönemi” devam ediyor.NTV'nin haberine göre Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, mevduat faiz oranları vadeye göre değişiklik gösteriyor:Toplam ortalamaya bakıldığında mevduat faiz oranı yüzde 48,45 seviyesinde bulunuyor.Geçtiğimiz haftalarda popüler hale gelen 1 ve 3 aylık vadelerde faiz oranlarında kısmi gerileme olsa da, yıllık bileşik faizle enflasyonun üzerinde getiri sağlanmaya devam ediyor.Merkez Bankası, yüksek faiz veren bankaların isimlerini açıklamıyor.100 bin lirası olana 4 bin lira faiz getirisiTCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük vadede yüzde 47,72 faiz oranıyla değerlendiren bir mudi, brüt 3 bin 976 lira kazanç elde ediyor. Bu kazancın yüzde 17,5 stopaj vergisi düşüldükten sonra net getirisi 3 bin 280 lira oluyor.Bu tablo, kısa vadede bile TL mevduatın yatırımcısına güçlü getiri sunduğunu gösteriyor.1 milyon lirası olana 40 bin lira faiz kazancı1 milyon lirasını 32 günlük vadede yüzde 47,72 oranında faize yatıran bir mudi, brüt 39 bin 766 lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj sonrası net kazanç 32 bin 807 lira seviyesinde gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/borsada-parasi-olanlar-dikkat-borsada-bugun-ve-yarinki-islemlerin-takasi-31-ekimde-yapilacak-1100507384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mevduat faiz oranları, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tcmb faiz kararı, tl mevduat, bileşik faiz, en yüksek faiz veren banka, enflasyon üstü getiri, 100 bin lira faiz getirisi, 1 milyon lira faiz kazancı, stopaj vergisi, mevduat yarışı, politik faiz indirimi
mevduat faiz oranları, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tcmb faiz kararı, tl mevduat, bileşik faiz, en yüksek faiz veren banka, enflasyon üstü getiri, 100 bin lira faiz getirisi, 1 milyon lira faiz kazancı, stopaj vergisi, mevduat yarışı, politik faiz indirimi
Bankalar yarışta: Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 39,5’e düşürse de, bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50,14 seviyesine kadar çıktı. TL mevduatta oranlar enflasyonun üzerinde getiri sunarken, 1 milyon lirası olan bir mudi 32 günde 40 bin liraya yakın getiri elde ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 42–43 seviyelerine kadar yükseldi. Bankaların sunduğu yüksek TL mevduat faizleri, yatırımcıların ilgisini artırırken, “paradan para kazanma dönemi” devam ediyor.
NTV'nin haberine göre Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, mevduat faiz oranları vadeye göre değişiklik gösteriyor:
1 aylık vadede:
Yüzde 47,72
3 aylık vadede:
Yüzde 50,14
6 aylık vadede:
Yüzde 45,13
1 yıla kadar vadede:
Yüzde 43,44
1 yıl ve üzeri vadede:
Yüzde 38,03
Toplam ortalamaya bakıldığında mevduat faiz oranı yüzde 48,45 seviyesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda popüler hale gelen 1 ve 3 aylık vadelerde faiz oranlarında kısmi gerileme olsa da, yıllık bileşik faizle enflasyonun üzerinde getiri sağlanmaya devam ediyor.
Merkez Bankası, yüksek faiz veren bankaların isimlerini açıklamıyor.
100 bin lirası olana 4 bin lira faiz getirisi
TCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük vadede yüzde 47,72 faiz oranıyla değerlendiren bir mudi, brüt 3 bin 976 lira kazanç elde ediyor. Bu kazancın yüzde 17,5 stopaj vergisi düşüldükten sonra net getirisi 3 bin 280 lira oluyor.
Bu tablo, kısa vadede bile TL mevduatın yatırımcısına güçlü getiri sunduğunu gösteriyor.
1 milyon lirası olana 40 bin lira faiz kazancı
1 milyon lirasını 32 günlük vadede yüzde 47,72 oranında faize yatıran bir mudi, brüt 39 bin 766 lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj sonrası net kazanç 32 bin 807 lira seviyesinde gerçekleşiyor.