Bankalar yarışta: Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

Bankalar yarışta: Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

27.10.2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 42–43 seviyelerine kadar yükseldi. Bankaların sunduğu yüksek TL mevduat faizleri, yatırımcıların ilgisini artırırken, “paradan para kazanma dönemi” devam ediyor.NTV'nin haberine göre Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, mevduat faiz oranları vadeye göre değişiklik gösteriyor:Toplam ortalamaya bakıldığında mevduat faiz oranı yüzde 48,45 seviyesinde bulunuyor.Geçtiğimiz haftalarda popüler hale gelen 1 ve 3 aylık vadelerde faiz oranlarında kısmi gerileme olsa da, yıllık bileşik faizle enflasyonun üzerinde getiri sağlanmaya devam ediyor.Merkez Bankası, yüksek faiz veren bankaların isimlerini açıklamıyor.100 bin lirası olana 4 bin lira faiz getirisiTCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük vadede yüzde 47,72 faiz oranıyla değerlendiren bir mudi, brüt 3 bin 976 lira kazanç elde ediyor. Bu kazancın yüzde 17,5 stopaj vergisi düşüldükten sonra net getirisi 3 bin 280 lira oluyor.Bu tablo, kısa vadede bile TL mevduatın yatırımcısına güçlü getiri sunduğunu gösteriyor.1 milyon lirası olana 40 bin lira faiz kazancı1 milyon lirasını 32 günlük vadede yüzde 47,72 oranında faize yatıran bir mudi, brüt 39 bin 766 lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj sonrası net kazanç 32 bin 807 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

