https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/bahis-oynayan-hakemlere-sorusturma-bassavciliktan-aciklama-geldi-1100512216.html

'Bahis oynayan hakemler' iddiasına soruşturma: Başsavcılıktan açıklama geldi

'Bahis oynayan hakemler' iddiasına soruşturma: Başsavcılıktan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasının... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T15:42+0300

2025-10-27T15:42+0300

2025-10-27T15:50+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇brahim hacıosmanoğlu

antalya cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f371f1f1924e234b331ccfea61425d1c.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündemin ilk sıralarına yerleşirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun sözlerinin ihbar niteliğinde kabul edildiği ve devam eden mevcut soruşturmanın daha da derinleştirilerek sürdürüleceği belirtildi.Açıklamada şunlar yer aldı:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/tff-571-hakemden-371inin-bahis-hesabi-var-152-hakem-aktif-sekilde-bahis-oynuyor-1100501013.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), cumhuriyet başsavcılığı, i̇brahim hacıosmanoğlu, antalya cumhuriyet başsavcılığı