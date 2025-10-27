Türkiye
ABD donanmasında 'sıra dışı' kazalar: 30 dakika arayla 1 askeri helikopter ve 1 savaş uçağı düştü
2025-10-27T12:10+0300
2025-10-27T13:58+0300
ABD Pasifik Filosu, Güney Çin Denizi üzerinde seyir halinde olan iki askeri hava aracının kısa aralıklarla düştüğünü açıkladı. İlk olarak MH-60R Sea Hawk tipi helikopter saat 14.45’te düştü. Üç mürettebat sağ kurtarıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra, USS Nimitz uçak gemisinden havalanan F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da denize çakıldı. İki pilot fırlatma koltuğuyla atlayarak kurtuldu.'Çok sıra dışı' Asya turunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada kazaların ardı ardına yaşanmasını “çok sıra dışı” olarak nitelendirdi ve yakıtla ilgili bir sorun olabileceğini ima etti. ABD Donanması ise olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Emektar USS Nimitz son görevinde Kazanın yaşandığı sırada 1975’te hizmete giren ve 2026’da emekliye ayrılması planlanan savaş gemisi USS Nimitz, Orta Doğu görevinden dönerken rotasını Washington eyaletindeki ana üssüne çevirmişti. Nimitz sınıfı gemiler dünyanın en büyük savaş gemileri olarak biliniyor.Güney Çin Denizi’nde yükselen gerilim Olay, Washington ile Pekin arasında egemenlik tartışmalarının sürdüğü bölgede yaşandı. Çin, neredeyse tüm su yolunun kendi kontrolünde olduğunu savunuyor. ABD ise müttefiklerine destek için bölgede askeri varlığını sürdürüyor.
12:10 27.10.2025 (güncellendi: 13:58 27.10.2025)
Güney Çin Denizi’nde rutin operasyon yapan iki ABD donanma uçağı 30 dakika arayla düştü. Tüm mürettebat kurtarıldı. Başkan Trump olayı 'çok sıra dışı' olarak nitelendirdi.
ABD Pasifik Filosu, Güney Çin Denizi üzerinde seyir halinde olan iki askeri hava aracının kısa aralıklarla düştüğünü açıkladı. İlk olarak MH-60R Sea Hawk tipi helikopter saat 14.45’te düştü. Üç mürettebat sağ kurtarıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra, USS Nimitz uçak gemisinden havalanan F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da denize çakıldı. İki pilot fırlatma koltuğuyla atlayarak kurtuldu.

'Çok sıra dışı'

Asya turunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada kazaların ardı ardına yaşanmasını “çok sıra dışı” olarak nitelendirdi ve yakıtla ilgili bir sorun olabileceğini ima etti. ABD Donanması ise olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emektar USS Nimitz son görevinde

Kazanın yaşandığı sırada 1975’te hizmete giren ve 2026’da emekliye ayrılması planlanan savaş gemisi USS Nimitz, Orta Doğu görevinden dönerken rotasını Washington eyaletindeki ana üssüne çevirmişti. Nimitz sınıfı gemiler dünyanın en büyük savaş gemileri olarak biliniyor.

Güney Çin Denizi’nde yükselen gerilim

Olay, Washington ile Pekin arasında egemenlik tartışmalarının sürdüğü bölgede yaşandı. Çin, neredeyse tüm su yolunun kendi kontrolünde olduğunu savunuyor. ABD ise müttefiklerine destek için bölgede askeri varlığını sürdürüyor.
