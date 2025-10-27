Ahmet Hakan: Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’ten aynı tarzı, aynı stili beklememeliyiz

"PKK’nın bugün yaptığı önemli açıklamada çok muğlak, kolay anlaşılmayan bir cümle yer alıyordu. Şu cümleden söz ediyorum: 'Sınır alanlarında çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır.'

Bu cümlenin anlamı şu: PKK, Türkiye’den çekildiği gibi... Türkiye sınırları ve sınırlara yakın noktaları da boşaltacak. Bölgedeki mağaralar terk edilecek. Terörsüz Türkiye’ye doğru gidişte... Bu önemli ayrıntı gözden kaçmamalı."