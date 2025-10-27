https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ahmet-hakan-yeni-rtuk-baskani-mehmet-danisten-ayni-tarzi-ayni-stili-beklememeliyiz-1100495976.html
Ahmet Hakan: Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten aynı tarzı, aynı stili beklememeliyiz
Ahmet Hakan: Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’ten aynı tarzı, aynı stili beklememeliyiz
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında dört kritik görev değişikliğini değerlendirdi. Hakan "Mehmet Daniş. RTÜK'e kendine özgü bir tarz getirecek"
Gazeteci Ahmet Hakan, dört kritik görev değişikliğini bugünkü köşesine taşıdı. Ahmet Hakan RTÜK'teki görev değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Gazeteci Ahmet Hakan, dört kritik görev değişikliğini bugünkü köşesine taşıdı. Ahmet Hakan RTÜK'teki görev değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet Daniş. RTÜK’e kendine özgü bir tarz getirecek. Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’ten aynı tarzı, aynı stili beklememeliyiz. Mehmet Daniş’i tanımıyorum. Ama insanı tanıyorum. O nedenle Mehmet Daniş’in yeni bir Ebubekir Şahin olmayacağını düşünüyorum. Daha atak mı olacak? Daha arka planda mı kalacak? Çok uzaktan edindiğim izlenime göre... Ben Mehmet Daniş’in biraz daha arka planda kalacağını tahmin ediyorum."
Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan
köşe yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"PKK’nın bugün yaptığı önemli açıklamada çok muğlak, kolay anlaşılmayan bir cümle yer alıyordu. Şu cümleden söz ediyorum: 'Sınır alanlarında çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır.'
Bu cümlenin anlamı şu: PKK, Türkiye’den çekildiği gibi... Türkiye sınırları ve sınırlara yakın noktaları da boşaltacak. Bölgedeki mağaralar terk edilecek. Terörsüz Türkiye’ye doğru gidişte... Bu önemli ayrıntı gözden kaçmamalı."