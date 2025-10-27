Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abd-tarim-bakanligi-40-milyon-kisinin-kullandigi-gida-yardimlarini-durduruyor-1100506690.html
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor
ABD Tarım Bakanlığı, ülke genelinde 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı gıda yardımı programının (SNAP) Kasım ayından itibaren durdurulacağını duyurdu... 27.10.2025
ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerindeki anlaşmazlığı sürerken, finansman yetersizliği nedeniyle harcama yetkisini kaybeden ve 30 Eylül akşamı kapanan federal hükümetin faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayabileceği belirsizliğini koruyor. Federal hükümetin temel olmayan hizmetlerine ara vermesi sonrası ABD Tarım Bakanlığı sitesinden açıklama yapıldı. Buna göre nüfusun sekizde birinin yararlandığı Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında yapılan gıda yardımları durduruldu. Tarım Bakanlığı, hükümet kapanması planında temel hizmetlerde görevli bazı çalışanlarını görevde tutarak programın temel işleyişini sürdüreceğini, ancak çok yıllık fonların tükendiğini bildirdi. ABD'de yaklaşık 41 milyon kişi SNAP adındaki gıda yardım programını kullanıyor.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor

14:02 27.10.2025
ABD Tarım Bakanlığı, ülke genelinde 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı gıda yardımı programının (SNAP) Kasım ayından itibaren durdurulacağını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, devam eden hükümetin kapanması gösterildi.
ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerindeki anlaşmazlığı sürerken, finansman yetersizliği nedeniyle harcama yetkisini kaybeden ve 30 Eylül akşamı kapanan federal hükümetin faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayabileceği belirsizliğini koruyor.
Federal hükümetin temel olmayan hizmetlerine ara vermesi sonrası ABD Tarım Bakanlığı sitesinden açıklama yapıldı. Buna göre nüfusun sekizde birinin yararlandığı Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında yapılan gıda yardımları durduruldu.
Tarım Bakanlığı, hükümet kapanması planında temel hizmetlerde görevli bazı çalışanlarını görevde tutarak programın temel işleyişini sürdüreceğini, ancak çok yıllık fonların tükendiğini bildirdi.
ABD'de yaklaşık 41 milyon kişi SNAP adındaki gıda yardım programını kullanıyor.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ABD Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Gıda ve Beslenme Hizmetleri'nden, federal hükümetin kapanmasının Kasım ayına kadar devam etmesi halinde Kasım ayı Ek Beslenme Yardımı (SNAP) ödemeleri için yeterli fon olmayacağı yönünde bir bildirim aldı."
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
DÜNYA
ABD senatosu bütçeyi tekrar oylayacak: 7 günlük hükümet kapanmasında neler yaşandı?
8 Ekim, 14:01
