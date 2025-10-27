https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abd-tarim-bakanligi-40-milyon-kisinin-kullandigi-gida-yardimlarini-durduruyor-1100506690.html

ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor

ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor

ABD Tarım Bakanlığı, ülke genelinde 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı gıda yardımı programının (SNAP) Kasım ayından itibaren durdurulacağını duyurdu... 27.10.2025

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerindeki anlaşmazlığı sürerken, finansman yetersizliği nedeniyle harcama yetkisini kaybeden ve 30 Eylül akşamı kapanan federal hükümetin faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayabileceği belirsizliğini koruyor. Federal hükümetin temel olmayan hizmetlerine ara vermesi sonrası ABD Tarım Bakanlığı sitesinden açıklama yapıldı. Buna göre nüfusun sekizde birinin yararlandığı Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında yapılan gıda yardımları durduruldu. Tarım Bakanlığı, hükümet kapanması planında temel hizmetlerde görevli bazı çalışanlarını görevde tutarak programın temel işleyişini sürdüreceğini, ancak çok yıllık fonların tükendiğini bildirdi. ABD'de yaklaşık 41 milyon kişi SNAP adındaki gıda yardım programını kullanıyor.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

