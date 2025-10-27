https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abd-tarim-bakanligi-40-milyon-kisinin-kullandigi-gida-yardimlarini-durduruyor-1100506690.html
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor
Sputnik Türkiye
ABD Tarım Bakanlığı, ülke genelinde 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı gıda yardımı programının (SNAP) Kasım ayından itibaren durdurulacağını duyurdu... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T14:02+0300
2025-10-27T14:02+0300
2025-10-27T14:02+0300
dünya
abd
abd federal hükümeti
federal hükümet kısmen kapalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080402057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91e20a1c5fdf8ac88493098cbd8f5615.jpg
ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerindeki anlaşmazlığı sürerken, finansman yetersizliği nedeniyle harcama yetkisini kaybeden ve 30 Eylül akşamı kapanan federal hükümetin faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayabileceği belirsizliğini koruyor. Federal hükümetin temel olmayan hizmetlerine ara vermesi sonrası ABD Tarım Bakanlığı sitesinden açıklama yapıldı. Buna göre nüfusun sekizde birinin yararlandığı Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında yapılan gıda yardımları durduruldu. Tarım Bakanlığı, hükümet kapanması planında temel hizmetlerde görevli bazı çalışanlarını görevde tutarak programın temel işleyişini sürdüreceğini, ancak çok yıllık fonların tükendiğini bildirdi. ABD'de yaklaşık 41 milyon kişi SNAP adındaki gıda yardım programını kullanıyor.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abd-senatosu-butceyi-tekrar-oylayacak-7-gunluk-hukumet-kapanmasinda-neler-yasandi-1100020555.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080402057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a63e530d0c4a82088b64461f1e19bd09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd federal hükümeti, federal hükümet kısmen kapalı
abd, abd federal hükümeti, federal hükümet kısmen kapalı
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor
ABD Tarım Bakanlığı, ülke genelinde 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı gıda yardımı programının (SNAP) Kasım ayından itibaren durdurulacağını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, devam eden hükümetin kapanması gösterildi.
ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerindeki anlaşmazlığı sürerken, finansman yetersizliği nedeniyle harcama yetkisini kaybeden ve 30 Eylül akşamı kapanan federal hükümetin faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayabileceği belirsizliğini koruyor.
Federal hükümetin temel olmayan hizmetlerine ara vermesi sonrası ABD Tarım Bakanlığı sitesinden açıklama yapıldı. Buna göre nüfusun sekizde birinin yararlandığı Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında yapılan gıda yardımları durduruldu.
Tarım Bakanlığı, hükümet kapanması planında temel hizmetlerde görevli bazı çalışanlarını görevde tutarak programın temel işleyişini sürdüreceğini, ancak çok yıllık fonların tükendiğini bildirdi.
ABD'de yaklaşık 41 milyon kişi SNAP adındaki gıda yardım programını kullanıyor.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ABD Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Gıda ve Beslenme Hizmetleri'nden, federal hükümetin kapanmasının Kasım ayına kadar devam etmesi halinde Kasım ayı Ek Beslenme Yardımı (SNAP) ödemeleri için yeterli fon olmayacağı yönünde bir bildirim aldı."