ABD senatosu bütçeyi tekrar oylayacak: 7 günlük hükümet kapanmasında neler yaşandı?
ABD senatosu bütçeyi tekrar oylayacak: 7 günlük hükümet kapanmasında neler yaşandı?
08.10.2025
ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, hükümetin kapanmasından bir hafta geçmesine ve henüz net bir çözüme ulaşılamamış olmasına rağmen henüz federal hükümeti finanse eden bütçe konusunda uzlaşmış görünmüyorlar. Bütçe tasarıları 6 Ekim günü beşinci kez gereken 60 oyu alamadı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune yaptığı açıklamada, senatonun aynı rakip tasarılar üzerinde tekrar tekrar oylamaya devam edeceğini söyledi.ABD basınına yansıyan haberlerde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nden gelen bir yazıda, ücretsiz izne çıkarılan 750 bin çalışanın maaşlarının geri ödenmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan yönetim yetkilisine dayandırılan başka bir habere göre, 'yasanın ücretsiz izne çıkarılan çalışanların maaşlarının geri ödeneceğini açıkça belirttiği' ifade ediliyor. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanların maaşlarının geri ödenip ödenmeyeceği sorulduğunda ABD Başkanı Trump "Bunun kimin hakkında konuştuğumuza bağlı olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.Havalimanlarında görev yapan kule kontrollerinin sayısında azalma yaşanması sebebiyle havalimanlarında kuyruklar oluştuğu belirtilirken ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, basın toplantısında, bakanlıkta (TSA) geçen hafta kapanmanın başlamasından bu yana hastalık izni alan hava trafik kontrolörlerinde hafif bir artış gözlemlediğini söyledi.Yirmi bir kadar müze ve Ulusal Hayvanat Bahçesi'ni bünyesinde barındıran Smithsonian Enstitüsü, bir önceki yılın fonlarını kullanarak en az 11 Ekim'e kadar açık kalacağını ifade ederken Ulusal Sanat Galerisi, kapanmanın uzamasıyla birlikte geçen hafta sonu kapılarını kapattı.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin yabancı ithalatlara uyguladığı gümrük vergilerinden elde edilen geliri, milyonlarca düşük gelirli kadın ve çocuğa beslenme yardımı sağlayan Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar için Özel Tamamlayıcı Beslenme Programı'nı finanse etmek için kullanmayı planladığını söyledi.
ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, hükümetin kapanmasından bir hafta geçmesine ve henüz net bir çözüme ulaşılamamış olmasına rağmen henüz federal hükümeti finanse eden bütçe konusunda uzlaşmış görünmüyorlar.
Bütçe tasarıları 6 Ekim günü beşinci kez gereken 60 oyu alamadı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune yaptığı açıklamada, senatonun aynı rakip tasarılar üzerinde tekrar tekrar oylamaya devam edeceğini söyledi.
ABD basınına yansıyan haberlerde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nden gelen bir yazıda, ücretsiz izne çıkarılan 750 bin çalışanın maaşlarının geri ödenmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan yönetim yetkilisine dayandırılan başka bir habere göre, 'yasanın ücretsiz izne çıkarılan çalışanların maaşlarının geri ödeneceğini açıkça belirttiği' ifade ediliyor.
Ücretsiz izne çıkarılan çalışanların maaşlarının geri ödenip ödenmeyeceği sorulduğunda ABD Başkanı Trump "Bunun kimin hakkında konuştuğumuza bağlı olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
Havalimanlarında görev yapan kule kontrollerinin sayısında azalma yaşanması sebebiyle havalimanlarında kuyruklar oluştuğu belirtilirken ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, basın toplantısında, bakanlıkta (TSA) geçen hafta kapanmanın başlamasından bu yana hastalık izni alan hava trafik kontrolörlerinde hafif bir artış gözlemlediğini söyledi.
Yirmi bir kadar müze ve Ulusal Hayvanat Bahçesi'ni bünyesinde barındıran Smithsonian Enstitüsü, bir önceki yılın fonlarını kullanarak en az 11 Ekim'e kadar açık kalacağını ifade ederken Ulusal Sanat Galerisi, kapanmanın uzamasıyla birlikte geçen hafta sonu kapılarını kapattı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin yabancı ithalatlara uyguladığı gümrük vergilerinden elde edilen geliri, milyonlarca düşük gelirli kadın ve çocuğa beslenme yardımı sağlayan Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar için Özel Tamamlayıcı Beslenme Programı'nı finanse etmek için kullanmayı planladığını söyledi.