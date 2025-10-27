https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abd-ile-malezya-nadir-toprak-elementlerini-ve-kritik-mineralleri-iceren-anlasma-imzaladi-1100498550.html

ABD ile Malezya, nadir toprak elementlerini ve kritik mineralleri içeren anlaşma imzaladı

ABD ile Malezya, nadir toprak elementlerini ve kritik mineralleri içeren anlaşma imzaladı

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuala Lumpur'da ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T12:38+0300

2025-10-27T12:38+0300

2025-10-27T12:38+0300

dünya

donald trump

malezya

abd

nadir toprak elementleri

kritik mineraller

anthony albanese

kuala lumpur

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

kamboçya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100501503_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b1d6b63daa46b2009baa4e95cc61dab.png

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver ticaret anlaşması imzaladı. Açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekildi.Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalandıABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisine göre, Malezya, ABD'ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.İki ülke arasındaki ticari anlaşmalar arasında 30 uçak alımı ve ek 30 uçak seçeneği, yarı iletken ve uzay-havacılık bileşenleriyle veri merkezi ekipmanlarının alımı, yıllık 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve kömür ile telekomünikasyon ürünleri alımları bulunuyor.Trump'ın diğer Kuala Lumpur anlaşmalarıTrump, Malezya'nın yanı sıra Kamboçya ile de ticaret anlaşması imzaladı. 26 Ekim'de Kaboçya ile imzalanan anlaşmanın detayında şu ifadeler yer aldı:ABD ile nadir toprak elementi imzalayan diğer ülkelerABD ve Avustralya, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin arzını artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmanın ülkesinin madencilik ve işleme kapasitesini artıracak 8,5 milyar dolarlık "hazır" projeleri destekleyeceğini söyledi. Çerçeve metinde, anlaşmanın iki ülke tarafından önümüzdeki altı ay içinde ABD ve Avustralya'daki projelere 1 milyar dolarlık yatırım yapılmasını içerdiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dmm-nadir-toprak-elementleriyle-ilgili-iddialara-yanit-verdi-1100018447.html

malezya

abd

kuala lumpur

kamboçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, malezya, abd, nadir toprak elementleri, kritik mineraller, anthony albanese, kuala lumpur, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), kamboçya