ABD ile Malezya, nadir toprak elementlerini ve kritik mineralleri içeren anlaşma imzaladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuala Lumpur'da ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver ticaret anlaşması imzaladı. Açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekildi.Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalandıABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisine göre, Malezya, ABD'ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.İki ülke arasındaki ticari anlaşmalar arasında 30 uçak alımı ve ek 30 uçak seçeneği, yarı iletken ve uzay-havacılık bileşenleriyle veri merkezi ekipmanlarının alımı, yıllık 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve kömür ile telekomünikasyon ürünleri alımları bulunuyor.Trump'ın diğer Kuala Lumpur anlaşmalarıTrump, Malezya'nın yanı sıra Kamboçya ile de ticaret anlaşması imzaladı. 26 Ekim'de Kaboçya ile imzalanan anlaşmanın detayında şu ifadeler yer aldı:ABD ile nadir toprak elementi imzalayan diğer ülkelerABD ve Avustralya, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin arzını artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmanın ülkesinin madencilik ve işleme kapasitesini artıracak 8,5 milyar dolarlık "hazır" projeleri destekleyeceğini söyledi. Çerçeve metinde, anlaşmanın iki ülke tarafından önümüzdeki altı ay içinde ABD ve Avustralya'daki projelere 1 milyar dolarlık yatırım yapılmasını içerdiği belirtiliyor.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuala Lumpur'da ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı dün imzaladı. Buna göre Malezya, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında ABD'ye kısıtlama veya kota uygulamayacak.
Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver ticaret anlaşması imzaladı.
Açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekildi.
Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalandı
ABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisine göre, Malezya, ABD'ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.
İki ülke arasındaki ticari anlaşmalar arasında 30 uçak alımı ve ek 30 uçak seçeneği, yarı iletken ve uzay-havacılık bileşenleriyle veri merkezi ekipmanlarının alımı, yıllık 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve kömür ile telekomünikasyon ürünleri alımları bulunuyor.
Trump'ın diğer Kuala Lumpur anlaşmaları
Trump, Malezya'nın yanı sıra Kamboçya ile de ticaret anlaşması imzaladı. 26 Ekim'de Kaboçya ile imzalanan anlaşmanın detayında şu ifadeler yer aldı:
"Kamboçya, kritik mineralleri ve enerji kaynaklarını araştırmak, çıkarmak, rafine etmek, işlemek, taşımak, dağıtmak ve ihraç etmek ve benzer durumlarda kendi yatırımcılarına sağladığından daha az elverişli olmayan şartlarda elektrik, telekomünikasyon, ulaştırma ve altyapı hizmetleri sağlamak amacıyla ABD'nin, kendi topraklarında yatırım yapmasına izin verecek ve kolaylaştıracak ve bu yatırımları uluslararası hukukun asgari standartlarına uygun olarak düzenleyecektir."
ABD ile nadir toprak elementi imzalayan diğer ülkeler
ABD ve Avustralya, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin arzını artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmanın ülkesinin madencilik ve işleme kapasitesini artıracak 8,5 milyar dolarlık "hazır" projeleri destekleyeceğini söyledi. Çerçeve metinde, anlaşmanın iki ülke tarafından önümüzdeki altı ay içinde ABD ve Avustralya'daki projelere 1 milyar dolarlık yatırım yapılmasını içerdiği belirtiliyor.