DMM, nadir toprak elementleriyle ilgili iddialara yanıt verdi
DMM, nadir toprak elementleri sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialara yanıt verdi ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
Nadir toprak element sahalarının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM, "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.İddialara cevap verdiDMM, Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialarla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
12:42 08.10.2025 (güncellendi: 12:43 08.10.2025)
"Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir, endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."