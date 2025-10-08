https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dmm-nadir-toprak-elementleriyle-ilgili-iddialara-yanit-verdi-1100018447.html

DMM, nadir toprak elementleriyle ilgili iddialara yanıt verdi

DMM, nadir toprak elementleriyle ilgili iddialara yanıt verdi

08.10.2025

Nadir toprak element sahalarının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM, "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.İddialara cevap verdiDMM, Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialarla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

