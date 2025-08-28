https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/polonyada-egitim-esnasinda-f-16-savas-ucagi-dustu-pilot-hayatini-kaybetti-1098903172.html
Polonya'da eğitim esnasında F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Polonya'da eğitim esnasında F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Polonya'da bir hava gösterisi için yapılan eğitim uçuşunda Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Pilot hayatını kaybetti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka yaptığı açıklamada, Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının Radom kentinde düzenlenen bir hava gösterisinin provası sırasında düştüğünü söyledi.Szlapka, "Radom'daki hava gösterisinin provası sırasında bir F-16 jeti düştü. Pilot hayatta kalamadı." dedi.
Polonya'da eğitim esnasında F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Polonya'da bir hava gösterisi için yapılan eğitim uçuşunda Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Pilot hayatını kaybetti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka yaptığı açıklamada, Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının Radom kentinde düzenlenen bir hava gösterisinin provası sırasında düştüğünü söyledi.
Szlapka, "Radom'daki hava gösterisinin provası sırasında bir F-16 jeti düştü. Pilot hayatta kalamadı." dedi.