https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/yakovenko-burevestnik-fuze-testlerinin-guclu-jeopolitik-onemi-var-1100491070.html
Yakovenko: Burevestnik füze testlerinin güçlü jeopolitik önemi var
Yakovenko: Burevestnik füze testlerinin güçlü jeopolitik önemi var
Sputnik Türkiye
Rusya'nın yeni nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesinin test edilmesini değerlendiren Yakovenko, bu sürecin Rusya'ya küresel teknoloji yarışında avantaj... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T21:08+0300
2025-10-26T21:08+0300
2025-10-26T21:08+0300
dünya
rusya
aleksandr yakovenko
rossiya segodnya
burevestnik
röportaj
moskova
sovyetler birliği
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490914_0:0:761:429_1920x0_80_0_0_e7ed81ad7041954d24024215e32e2e35.png
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik’e açıklamasında nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesi ile yapılan testlerin güçlü bir jeopolitik önemi olduğunu, bu sürecin Rusya'ya küresel teknoloji yarışında avantaj sağladığını belirtti.Yakovenko, “Akla gelen ilk şey, Moskova'nın uzay araştırmalarındaki ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımındaki üstünlüğü ile karşılaştırmak. O zamanlar Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmıştı. Benzer bir durum, yarım asırdan fazla bir süre sonra, 1990'ların çalkantılarını yaşamış olan Rusya'nın modern döneminde de mevcut” dedi ve şöyle devam etti:Yakovenko, Burevestnik füzesinin test edilmesi ile Rusya'nın endüstriyel, bilimsel, teknik ve entelektüel potansiyelini bir kez daha kanıtladığını, yeni bir teknolojik düzenin yaratılmasında lider konumuna geldiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html
rusya
moskova
sovyetler birliği
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490914_0:0:633:474_1920x0_80_0_0_9401bc0e05c8e58f149ea1eb2ec5cc4b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, aleksandr yakovenko, rossiya segodnya, burevestnik, röportaj, moskova, sovyetler birliği, abd
rusya, aleksandr yakovenko, rossiya segodnya, burevestnik, röportaj, moskova, sovyetler birliği, abd
Yakovenko: Burevestnik füze testlerinin güçlü jeopolitik önemi var
Rusya'nın yeni nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesinin test edilmesini değerlendiren Yakovenko, bu sürecin Rusya'ya küresel teknoloji yarışında avantaj sağladığını vurguladı.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik’e açıklamasında nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesi ile yapılan testlerin güçlü bir jeopolitik önemi olduğunu, bu sürecin Rusya'ya küresel teknoloji yarışında avantaj sağladığını belirtti.
Yakovenko, “Akla gelen ilk şey, Moskova'nın uzay araştırmalarındaki ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımındaki üstünlüğü ile karşılaştırmak. O zamanlar Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmıştı. Benzer bir durum, yarım asırdan fazla bir süre sonra, 1990'ların çalkantılarını yaşamış olan Rusya'nın modern döneminde de mevcut” dedi ve şöyle devam etti:
Rusya, tıpkı o geride kalan zamanlarda olduğu gibi, nispeten sınırlı kaynaklara ve Batı yaptırımlarının tüm baskısına rağmen yalnızca temelden yeni, gerçekten çığır açıcı bir teknik sorunu çözmekle kalmadı, aynı zamanda geniş kapsamlı ikili uygulama alanına sahip olacak ve küresel teknoloji yarışında kendisine karşılık gelen avantajlar sağlayacak bir dizi teknoloji ve malzeme geliştirmeyi de başardı.
Yakovenko, Burevestnik füzesinin test edilmesi ile Rusya'nın endüstriyel, bilimsel, teknik ve entelektüel potansiyelini bir kez daha kanıtladığını, yeni bir teknolojik düzenin yaratılmasında lider konumuna geldiğini kaydetti.