https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/yakovenko-burevestnik-fuze-testlerinin-guclu-jeopolitik-onemi-var-1100491070.html

Yakovenko: Burevestnik füze testlerinin güçlü jeopolitik önemi var

Yakovenko: Burevestnik füze testlerinin güçlü jeopolitik önemi var

Sputnik Türkiye

Rusya'nın yeni nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesinin test edilmesini değerlendiren Yakovenko, bu sürecin Rusya'ya küresel teknoloji yarışında avantaj... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T21:08+0300

2025-10-26T21:08+0300

2025-10-26T21:08+0300

dünya

rusya

aleksandr yakovenko

rossiya segodnya

burevestnik

röportaj

moskova

sovyetler birliği

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490914_0:0:761:429_1920x0_80_0_0_e7ed81ad7041954d24024215e32e2e35.png

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik’e açıklamasında nükleer kapasiteli Burevestnik seyir füzesi ile yapılan testlerin güçlü bir jeopolitik önemi olduğunu, bu sürecin Rusya'ya küresel teknoloji yarışında avantaj sağladığını belirtti.Yakovenko, “Akla gelen ilk şey, Moskova'nın uzay araştırmalarındaki ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımındaki üstünlüğü ile karşılaştırmak. O zamanlar Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmıştı. Benzer bir durum, yarım asırdan fazla bir süre sonra, 1990'ların çalkantılarını yaşamış olan Rusya'nın modern döneminde de mevcut” dedi ve şöyle devam etti:Yakovenko, Burevestnik füzesinin test edilmesi ile Rusya'nın endüstriyel, bilimsel, teknik ve entelektüel potansiyelini bir kez daha kanıtladığını, yeni bir teknolojik düzenin yaratılmasında lider konumuna geldiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html

rusya

moskova

sovyetler birliği

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr yakovenko, rossiya segodnya, burevestnik, röportaj, moskova, sovyetler birliği, abd