Uyku sorunlarına doğal çözüm: Etkisi saatler içinde başlıyor
Uyku sorunlarına doğal çözüm: Etkisi saatler içinde başlıyor
Sputnik Türkiye
Yeni araştırma, gün içinde daha fazla meyve ve sebze tüketmenin, aynı gece uykuyu yüzde 16’ya kadar iyileştirebildiğini ortaya koyuyor. Üstelik etkisi saatler... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
Uyku sorunlarına doğal çözüm: Etkisi saatler içinde başlıyor

26.10.2025
meyve
meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni araştırma, gün içinde daha fazla meyve ve sebze tüketmenin, aynı gece uykuyu yüzde 16’ya kadar iyileştirebildiğini ortaya koyuyor. Üstelik etkisi saatler içinde başlıyor.
Bilim insanları, uykuyu 'en iyi ilaçlardan bir tanesi' olarak tanımlıyor. Daha iyi uyku için insanlar pek çok yöntem deniyor. Ancak araştırmacılar, çözümün çok daha yakın olduğunu söylüyor. 'Daha sağlıklı bir tabak.'
Chicago Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaya göre, meyve, sebze ve tam tahılları artıran kişiler o gece daha kesintisiz ve derin bir uyku yaşıyor.

Uyku kalitesi yüzde 16 iyileşiyor

Araştırmada, genç yetişkinler gün içinde ne yediklerini bir uygulamayla kaydetti. Uyku kaliteleri ise bilek sensörleriyle takip edildi. Analizler, meyve-sebze tüketimi arttıkça uyku bölünmelerinin azaldığını gösterdi. Bilim insanları, gün içinde meyve tüketenlerde uyku kalitesinin ortalama yüzde 16 yükseldiğini vurguluyor. Dr. Esra Tasali, “Bu kadar kısa sürede bu kadar anlamlı bir sonuç görmek gerçekten dikkat çekici” dedi.

Uyku sağlığında doğal bir destek

Araştırma, daha önce uyku eksikliğinin kötü beslenmeye yol açtığının bilindiğini, ancak beslenmenin de doğrudan uykuya yön verdiğini ilk kez bu kadar net şekilde kanıtlıyor. Columbia Üniversitesi’nden Dr. Marie-Pierre St-Onge ise, “Küçük değişikliklerin uyku üzerinde büyük etkisi olabilir. Daha iyi uyku sizin kontrolünüzde” diye konuştu.

Daha iyi bir gece için sofranızı güncelleyin

Uzmanlar, uyku sorunları yaşayanlara rafine şeker ve yağlı yiyecekleri azaltarak daha fazla lifli, doğal gıdaya yönelmelerini öneriyor. Bu yöntem hem ekonomik hem de ulaşılması kolay bir destek sunuyor. Bilim insanları, daha zinde bir sabaha uyanmak isteyenlerin ilk adımı market alışverişi listesini değiştirmekten geçiyor diyor.
