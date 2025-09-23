https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cinden-tip-dunyasinda-devrim-robot-solucanin-parkinson-gibi-hastaliklar-icin-cigir-acmasi-1099602515.html

Çin’den tıp dünyasında devrim: 'Robot solucanın' Parkinson gibi hastalıklar için çığır açması bekleniyor

Çin’den tıp dünyasında devrim: 'Robot solucanın' Parkinson gibi hastalıklar için çığır açması bekleniyor

Çinli bilim insanları, toprak solucanından esinlenerek geliştirdikleri 'NeuroWorm' adını verdikleri yeni bir cihazla tıp dünyasında heyecan yarattı. Beyin... 23.09.2025

Çinli bilim insanları, toprak solucanından esinlenerek geliştirdikleri 'NeuroWorm' adını verdikleri yeni bir cihaz geliştirdiler. Araştırmacılar, cihazın vücutta serbestçe hareket edebildiğini ve sinir sinyallerini çok daha hassas şekilde izleyebildiğini söyledi. Donghua Üniversitesi’nden Yan Wei, buluşu “beyin ve kasların içinde dolaşan bir robot” sözleriyle tanımladı.NeuroWorm, yalnızca bir saç teli kalınlığında. İçinde 60 sensör barındırıyor. Baş kısmında bulunan küçük manyetik boncuk sayesinde harici manyetik alanla yönlendirilebiliyor. Böylece beynin ve kasların farklı bölgelerinde tek bir ameliyatla kullanılabiliyor.Deneylerde umut verdi Cihaz, tavşan beyninde yapılan testlerde sabit elektrotlardan daha hassas sonuç verdi. Sıçan kaslarında ise bir yıl boyunca güvenle çalıştığı ve 10 ay boyunca sinyalleri net şekilde topladığı aktarıldı. Ayrıca, sadece sinyal ölçmekle kalmayıp, elektriksel uyarı da gönderebiliyor. Uzmanlar bu sayede Parkinson hastalarında titreme ve kas sertliğinin azaltılabileceğini söyledi.Çin’de milyonlarca hasta Çin’de Parkinson teşhisi konulan hasta sayısının 5 milyonu geçtiği, bu nedenle buluşun özellikle ülkede büyük önem taşıdığı ifade edildi. Araştırmacılar, cihazın Alzheimer gibi diğer nörolojik hastalıkların da erken teşhisinde kullanılabileceğini aktardı.Bilim insanları, cihazın manyetik yönlendirme sistemini daha da geliştirmek ve klinik uygulamalara hızla geçmek istediklerini belirtti. Araştırmada, biyolektronik alanının artık sabit cihazlardan 'hareketli ve akıllı implantlara' doğru evrildiği kaydedildi.

