https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cinden-tip-dunyasinda-devrim-robot-solucanin-parkinson-gibi-hastaliklar-icin-cigir-acmasi-1099602515.html
Çin’den tıp dünyasında devrim: 'Robot solucanın' Parkinson gibi hastalıklar için çığır açması bekleniyor
Çin’den tıp dünyasında devrim: 'Robot solucanın' Parkinson gibi hastalıklar için çığır açması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, toprak solucanından esinlenerek geliştirdikleri 'NeuroWorm' adını verdikleri yeni bir cihazla tıp dünyasında heyecan yarattı. Beyin... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T16:01+0300
2025-09-23T16:01+0300
2025-09-23T16:02+0300
sağlik
çin
beyin
nörolojik bozukluk
deney
parkinson hastalığı
alzheimer
nöron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099601670_0:286:1024:862_1920x0_80_0_0_8cb5d17439e5f686623b89866714519d.jpg
Çinli bilim insanları, toprak solucanından esinlenerek geliştirdikleri 'NeuroWorm' adını verdikleri yeni bir cihaz geliştirdiler. Araştırmacılar, cihazın vücutta serbestçe hareket edebildiğini ve sinir sinyallerini çok daha hassas şekilde izleyebildiğini söyledi. Donghua Üniversitesi’nden Yan Wei, buluşu “beyin ve kasların içinde dolaşan bir robot” sözleriyle tanımladı.NeuroWorm, yalnızca bir saç teli kalınlığında. İçinde 60 sensör barındırıyor. Baş kısmında bulunan küçük manyetik boncuk sayesinde harici manyetik alanla yönlendirilebiliyor. Böylece beynin ve kasların farklı bölgelerinde tek bir ameliyatla kullanılabiliyor.Deneylerde umut verdi Cihaz, tavşan beyninde yapılan testlerde sabit elektrotlardan daha hassas sonuç verdi. Sıçan kaslarında ise bir yıl boyunca güvenle çalıştığı ve 10 ay boyunca sinyalleri net şekilde topladığı aktarıldı. Ayrıca, sadece sinyal ölçmekle kalmayıp, elektriksel uyarı da gönderebiliyor. Uzmanlar bu sayede Parkinson hastalarında titreme ve kas sertliğinin azaltılabileceğini söyledi.Çin’de milyonlarca hasta Çin’de Parkinson teşhisi konulan hasta sayısının 5 milyonu geçtiği, bu nedenle buluşun özellikle ülkede büyük önem taşıdığı ifade edildi. Araştırmacılar, cihazın Alzheimer gibi diğer nörolojik hastalıkların da erken teşhisinde kullanılabileceğini aktardı.Bilim insanları, cihazın manyetik yönlendirme sistemini daha da geliştirmek ve klinik uygulamalara hızla geçmek istediklerini belirtti. Araştırmada, biyolektronik alanının artık sabit cihazlardan 'hareketli ve akıllı implantlara' doğru evrildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/gorme-kaybina-karsi-cigir-acan-tedavi-bilim-insanlari-retina-yenileyen-ilac-gelistirdi-1095584806.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099601670_0:190:1024:958_1920x0_80_0_0_06bd55a92dd1c22ce429ef93bc70990d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, beyin, nörolojik bozukluk, deney, parkinson hastalığı, alzheimer, nöron
çin, beyin, nörolojik bozukluk, deney, parkinson hastalığı, alzheimer, nöron
Çin’den tıp dünyasında devrim: 'Robot solucanın' Parkinson gibi hastalıklar için çığır açması bekleniyor
16:01 23.09.2025 (güncellendi: 16:02 23.09.2025)
Çinli bilim insanları, toprak solucanından esinlenerek geliştirdikleri 'NeuroWorm' adını verdikleri yeni bir cihazla tıp dünyasında heyecan yarattı. Beyin içinde hareket edebilen bu fiber implantın Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde çığır açabileceği aktarıldı.
Çinli bilim insanları, toprak solucanından esinlenerek geliştirdikleri 'NeuroWorm' adını verdikleri yeni bir cihaz geliştirdiler. Araştırmacılar, cihazın vücutta serbestçe hareket edebildiğini ve sinir sinyallerini çok daha hassas şekilde izleyebildiğini söyledi. Donghua Üniversitesi’nden Yan Wei, buluşu “beyin ve kasların içinde dolaşan bir robot” sözleriyle tanımladı.
NeuroWorm, yalnızca bir saç teli kalınlığında. İçinde 60 sensör barındırıyor. Baş kısmında bulunan küçük manyetik boncuk sayesinde harici manyetik alanla yönlendirilebiliyor. Böylece beynin ve kasların farklı bölgelerinde tek bir ameliyatla kullanılabiliyor.
Cihaz, tavşan beyninde yapılan testlerde sabit elektrotlardan daha hassas sonuç verdi. Sıçan kaslarında ise bir yıl boyunca güvenle çalıştığı ve 10 ay boyunca sinyalleri net şekilde topladığı aktarıldı. Ayrıca, sadece sinyal ölçmekle kalmayıp, elektriksel uyarı da gönderebiliyor. Uzmanlar bu sayede Parkinson hastalarında titreme ve kas sertliğinin azaltılabileceğini söyledi.
Çin’de Parkinson teşhisi konulan hasta sayısının 5 milyonu geçtiği, bu nedenle buluşun özellikle ülkede büyük önem taşıdığı ifade edildi. Araştırmacılar, cihazın Alzheimer gibi diğer nörolojik hastalıkların da erken teşhisinde kullanılabileceğini aktardı.
Bilim
insanları, cihazın manyetik yönlendirme sistemini daha da geliştirmek ve klinik uygulamalara hızla geçmek istediklerini belirtti. Araştırmada, biyolektronik alanının artık sabit cihazlardan 'hareketli ve akıllı implantlara
' doğru evrildiği kaydedildi.