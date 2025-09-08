Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brezilyanin-talebiyle-yapilan-cevrimici-brics-zirvesi-basladi-masada-abdnin-tarife-uygulamalari-var-1099199600.html
Brezilya'nın talebiyle yapılan çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı: Masada ABD'nin tarife uygulamaları var
Brezilya'nın talebiyle yapılan çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı: Masada ABD'nin tarife uygulamaları var
Sputnik Türkiye
BRICS liderleri, Brezilya'nın yaptığı çağrı üzerine, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerini ve olası sonuçlarını istişare etmek üzere çevrimiçi zirvede... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T15:40+0300
2025-09-08T16:13+0300
dünya
abd
lula da silva
donald trump
abd
brics
dünya ticaret örgütü (dtö)
brezilya
rusya
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097663841_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_496e4ca23faea57f61b28fb6131a7412.jpg
ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Brezilya lideri Lula da Silva'nın talep ettiği çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer liderler, BRICS Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılıyor.Şi'den Brezilya'nın Ukrayna krizi konusundaki tutumuna destek🟠 Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, çevrimiçi BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün ilgili tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alması gerektiğini söyledi. 🟠 Çin lideri Şi, Brezilyalı mevkidaşının Ukrayna konusundaki görüşlerini desteklediğini dile getirdi. 🟠Şi, BRICS'in uluslararası türbülans sınavını geçeceğini ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğini söyledi. 🟠 Şi, BRICS'i güçlü yönlerini kullanmaya ve işbirliğini derinleştirmeye çağırdı. 🟠 Şi, "Bazı ülkeler sürekli olarak ticaret ve tarife savaşları başlatarak küresel ekonomiye ciddi darbe vuruyor" dedi. 🟠 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BM Güvenlik Konseyi'ne duyulan güvenin azaldığını ve kurumun anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili rolünü yerine getirmediğini vurguladı. 🟠 Sisi, BRICS'in karşılıklı saygıya dayalı yapıcı işbirliğini sürekli teşvik ettiğini de belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya 'ABD için tehdit oluşturan' eylemlerden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. 'Amerikan karşıtı' politikaları destekleyen her BRICS ülkesinin ek gümrük vergilerine tabi olacağı uyarısında bulunmuştu. Lula da Silva ise Brezilya'nın başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söylemiş ve ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak Washington'la istişareler yapılmasını talep etmişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/putin-ve-si-cevrimici-brics-zirvesine-katilacak-gundemde-tarife-savaslari-var-1099173485.html
abd
brezilya
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097663841_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_09e7a34e375999e4fca1e829442b21e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, lula da silva, donald trump, abd, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), brezilya, rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
abd, lula da silva, donald trump, abd, brics, dünya ticaret örgütü (dtö), brezilya, rusya, çin, vladimir putin, şi cinping

Brezilya'nın talebiyle yapılan çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı: Masada ABD'nin tarife uygulamaları var

15:40 08.09.2025 (güncellendi: 16:13 08.09.2025)
© МИД РФ / Multimedya arşivine gidinXVII саммит БРИКС
XVII саммит БРИКС - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
BRICS liderleri, Brezilya'nın yaptığı çağrı üzerine, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerini ve olası sonuçlarını istişare etmek üzere çevrimiçi zirvede buluştu.
ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Brezilya lideri Lula da Silva'nın talep ettiği çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer liderler, BRICS Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılıyor.

Şi'den Brezilya'nın Ukrayna krizi konusundaki tutumuna destek

🟠 Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, çevrimiçi BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün ilgili tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alması gerektiğini söyledi.
🟠 Çin lideri Şi, Brezilyalı mevkidaşının Ukrayna konusundaki görüşlerini desteklediğini dile getirdi.
🟠Şi, BRICS'in uluslararası türbülans sınavını geçeceğini ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğini söyledi.
🟠 Şi, BRICS'i güçlü yönlerini kullanmaya ve işbirliğini derinleştirmeye çağırdı.
🟠 Şi, "Bazı ülkeler sürekli olarak ticaret ve tarife savaşları başlatarak küresel ekonomiye ciddi darbe vuruyor" dedi.
🟠 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BM Güvenlik Konseyi'ne duyulan güvenin azaldığını ve kurumun anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili rolünü yerine getirmediğini vurguladı.
🟠 Sisi, BRICS'in karşılıklı saygıya dayalı yapıcı işbirliğini sürekli teşvik ettiğini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya 'ABD için tehdit oluşturan' eylemlerden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. 'Amerikan karşıtı' politikaları destekleyen her BRICS ülkesinin ek gümrük vergilerine tabi olacağı uyarısında bulunmuştu.

Lula da Silva ise Brezilya'nın başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söylemiş ve ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak Washington'la istişareler yapılmasını talep etmişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
Vladimir Putin- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
DÜNYA
Putin ve Şi, çevrimiçi BRICS Zirvesi'ne katılacak: Gündemde tarife savaşları var
Dün, 16:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала