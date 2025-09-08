https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brezilyanin-talebiyle-yapilan-cevrimici-brics-zirvesi-basladi-masada-abdnin-tarife-uygulamalari-var-1099199600.html

Brezilya'nın talebiyle yapılan çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı: Masada ABD'nin tarife uygulamaları var

Sputnik Türkiye

BRICS liderleri, Brezilya'nın yaptığı çağrı üzerine, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerini ve olası sonuçlarını istişare etmek üzere çevrimiçi zirvede... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Brezilya lideri Lula da Silva'nın talep ettiği çevrimiçi BRICS Zirvesi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer liderler, BRICS Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılıyor.Şi'den Brezilya'nın Ukrayna krizi konusundaki tutumuna destek🟠 Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, çevrimiçi BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün ilgili tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alması gerektiğini söyledi. 🟠 Çin lideri Şi, Brezilyalı mevkidaşının Ukrayna konusundaki görüşlerini desteklediğini dile getirdi. 🟠Şi, BRICS'in uluslararası türbülans sınavını geçeceğini ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğini söyledi. 🟠 Şi, BRICS'i güçlü yönlerini kullanmaya ve işbirliğini derinleştirmeye çağırdı. 🟠 Şi, "Bazı ülkeler sürekli olarak ticaret ve tarife savaşları başlatarak küresel ekonomiye ciddi darbe vuruyor" dedi. 🟠 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BM Güvenlik Konseyi'ne duyulan güvenin azaldığını ve kurumun anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili rolünü yerine getirmediğini vurguladı. 🟠 Sisi, BRICS'in karşılıklı saygıya dayalı yapıcı işbirliğini sürekli teşvik ettiğini de belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya 'ABD için tehdit oluşturan' eylemlerden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. 'Amerikan karşıtı' politikaları destekleyen her BRICS ülkesinin ek gümrük vergilerine tabi olacağı uyarısında bulunmuştu. Lula da Silva ise Brezilya'nın başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söylemiş ve ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak Washington'la istişareler yapılmasını talep etmişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

