Sivrisineklerin taşıdığı tehlike: Hong Kong'da yıllar sonra ilk vakalar
Sivrisineklerin taşıdığı tehlike: Hong Kong’da yıllar sonra ilk vakalar
26.10.2025
Hong Kong'un Kowloon bölgesinde yaşayan 82 yaşındaki bir kadında Chikungunya virüsü tespit edildi. Yetkililer, bunun yıllar sonra görülen ilk yerel bulaş olduğunu aktardı. Sağlık Koruma Merkezi’nden Dr. Albert Au Ka-wing, vakanın bulunduğu bina çevresindeki 200 metrelik alanda yaşayan 8 bin kişinin tehlike altında olabileceğini belirtti. Bölgede yoğun ilaçlama başlatılacak.Yurt dışı kaynaklı vakalar artmıştı Bu yıl yurtdışından gelen yolcularda 46 vaka kaydedilmiş, virüs nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti.Chikungunya nedir? Sivrisineklerden bulaşan hastalık ateş, şiddetli eklem ve kas ağrılarına neden oluyor. Cilt döküntüsü, baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler de görülebiliyor. DSÖ’ye göre hastalık, Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde salgınlara yol açabiliyor. Çin’de bu yıl Guangdong eyaletinde görülen salgınlarda vaka sayıları binleri aşmıştı.
Sivrisineklerin taşıdığı tehlike: Hong Kong’da yıllar sonra ilk vakalar
Hong Kong'da uzun süredir görülmeyen Chikungunya ateşi yeniden ortaya çıktı. Yetkililer, hastanın yaşadığı bölge çevresinde binlerce kişinin risk altında olabileceğini bildirerek sivrisinek ilaçlamasını hızlandırma çağrısı yaptı.
Hong Kong'un Kowloon bölgesinde yaşayan 82 yaşındaki bir kadında Chikungunya virüsü tespit edildi. Yetkililer, bunun yıllar sonra görülen ilk yerel bulaş olduğunu aktardı. Sağlık Koruma Merkezi'nden Dr. Albert Au Ka-wing, vakanın bulunduğu bina çevresindeki 200 metrelik alanda yaşayan 8 bin kişinin tehlike altında olabileceğini belirtti. Bölgede yoğun ilaçlama başlatılacak.
Yurt dışı kaynaklı vakalar artmıştı
Bu yıl yurtdışından gelen yolcularda 46 vaka kaydedilmiş, virüs nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti.
Chikungunya nedir? Sivrisineklerden bulaşan hastalık ateş, şiddetli eklem ve kas ağrılarına neden oluyor. Cilt döküntüsü, baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler de görülebiliyor. DSÖ'ye göre hastalık, Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde salgınlara yol açabiliyor. Çin'de bu yıl Guangdong eyaletinde görülen salgınlarda vaka sayıları binleri aşmıştı.