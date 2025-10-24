https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/parkinsonun-sessiz-isaretleri-binlerce-kisi-hastaligin-farkinda-degilken-erken-tani-nasil-yapilir-1100460119.html

Parkinson’un sessiz işaretleri: Binlerce kişi hastalığın farkında değilken, erken tanı nasıl yapılır?

Parkinson’un sessiz işaretleri: Binlerce kişi hastalığın farkında değilken, erken tanı nasıl yapılır?

Parkinson's UK adlı yardım kuruluşu, İngiltere'de 20 binden fazla kişinin Parkinson hastası olduğunun farkında olmadığını söylüyor. Geciken tanılar nedeniyle... 24.10.2025

Parkinson’s UK adlı yardım kuruluşu, Ulusal Sağlık Servisi'ndeki büyük yığılmalar nedeniyle binlerce kişinin Parkinson’a sahip olduğu halde doktora ulaşamadığını açıkladı. KOVID-19 pandemisiyle birlikte nöroloji randevularında 5 yıla varan bekleme süreleri olduğu belirtiliyor. Bir araştırmaya göre, 2019–2021 arasında Parkinson tanısı konan hasta sayısı yüzde 26 azaldı. Uzmanlar, belirtilerin erken dönemde fark edilmemesi ve tanı sürecinin yavaş işlemesi nedeniyle pek çok hastanın yıllarca teşhis alamadığını aktarıyor.Erken tanı nasıl yapılırParkinson’un bilinen en yaygın belirtisi titreme olsa da daha erken ortaya çıkan ve kolayca göz ardı edilen işaretler bulunuyor. Bu işaretler koku kaybı, uyku bozuklukları, el yazısının küçülmesi, tuvalet alışkanlığındaki değişim, depresyon, anksiyete, sürekli yorgunluk.Yaşam kalitesi için beklememek önemli Parkinson’un kesin tedavisi bulunmasa da ilaçlar ve destekleyici yöntemler ile yaşam kalitesi artırılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Parkinson's UK ekibi konuyla ilgili “Basit görünen değişiklikler bile Parkinson’ın ilk işaretleri olabilir” diyor.

