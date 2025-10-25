https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/dmitriyev-rusya-abd-zirvesi-gerceklesecek--1100467558.html

Dmitriyev: Rusya-ABD Zirvesi gerçekleşecek

Dmitriyev: Rusya-ABD Zirvesi gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin ile Trump arasında yapılacak Rusya-ABD zirvesinin gerçekleşeceğini açıkladı. 25.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-25T01:58+0300

2025-10-25T01:58+0300

2025-10-25T01:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

rusya

abd

ukrayna

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_0:0:742:418_1920x0_80_0_0_70243202197b863e1a03c2dc8a7947da.png

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak Rusya-ABD zirvesinin gerçekleşeceğini açıkladı. Dmitriyev, CNN’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Dmitriyev, verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istediğini ve bu sorunun diplomatik yollarla çözülmesini arzuladığını ifade ederek, "Herkes bu çatışmanın diplomatik bir çözümle sona ermesini istiyor" dedi. Dmitriyev, Rusya'nın çözüm arayışında olduğunu ve bir anlaşmaya varılması için çaba gösterdiğini belirterek, Ukrayna’daki çatışmayı çözmek için uzlaşma arayışlarının sürdüğünü, ABD'nin uzlaşma sürecinin yeterince hızlı ilerlemediğini söylemesinin yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor olabileceğini vurguladı. Polonya'daki dron saldırılarına ilişkin soruları da yanıtlayan Dmitriyev, Rusya'nın bu tür spesifik olaylarla ilgili tartışmalara açık olduğunu, ancak şu ana kadar Rusya'ya bu konuda bir talep gelmediğini söyledi. Aynı zamanda Dmitriyev, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için Berinya Boğazı'na bir tünel inşa etme projesinin ciddiyetle incelendiğini, bu projenin mümkün olduğunu, ancak öncelikle siyasi engellerin aşılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu tür büyük projelerin ekonomik işbirliği için önemli bir zemin oluşturabileceğini ifade etti.'Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesini talep etmeyeceğim' Dmitriyev, ABD’de yapacağı temaslarda Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini talep etmeyeceğini açıkladı. Dmitriyev yaptığı açıklamada, “Hayır, yaptırımlar büyük bir mesele değil. Önemli olan diyalogdur, yalnızca diyalog yoluyla çatışma çözülebilir. Rusya’nın güvenlik konusundaki endişelerini ve tutumunu anlamak büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Dmitriyev bu sözleriyle, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta uygulamaya koyduğu yeni yaptırımların hafifletilmesini gündeme getirmeyeceğini vurguladı.'Trump’ın Ukrayna konusundaki çabaları karşılıksız kalmayacak' Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarının boşa olmadığını ifade ederek, “Trump’ın diplomatik çabalarının başarıya ulaşacağından eminim” dedi. Dmitriyev, önceki ABD yönetiminin Rusya ile diyalog kurmayı reddeden stratejisinin başarısız olduğunu belirterek, “Rusya ile diyalog kurmak çok daha iyi” ifadelerini kullandı.'Ukrayna’da ateşkes, çatışmayı çözmeye yetmeyecek'Dmitriyev, Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla çözümüne giderek daha fazla yaklaşıldığını, 'Rusya, ABD ve Ukrayna diplomatik bir uzlaşmaya oldukça yakın' sözleriyle ifade etti. RDIF Başkanı, ateşkesin tek başına sorunu çözmeyeceğini vurgulayarak, “Rusya, sadece ateşkes değil, çatışmanın kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istiyor. Ateşkes her an ihlal edilebilir, bu sadece geçici bir çözümdür. Taraflar bu süreyi yeniden silahlanmak ve çatışmaya hazırlanmak için kullanabilir” ifadelerini kullandı. Dmitriyev, tarafların şu anda ‘akılcı biçimde bir anlaşmaya yakın’ olduklarını da sözlerine ekledi.'Belirli detayları şu anda doğrulayamam'Dmitriyev yaptığı açıklamada, ABD ziyareti kapsamında Witkoff ile görüşeceğine dair iddiaları doğrulamayı reddetti. RDIF Başkanı, “Belirli detayları şu anda doğrulayamam. Ancak Trump yönetiminden bazı yetkililerle bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı. Yetkili, bu sözleriyle görüşmelerin genel çerçevesine işaret ederken, ABD temaslarının odak noktasının Trump yönetimi temsilcileriyle diyalog olduğunu vurguladı.

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, rusya, abd, ukrayna, donald trump