Putin: Rossotrudniçestvo, zorlu dış politika ortamına rağmen önemli bir rol oynuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans'ın (Rossotrudniçestvo) yurtdışında Rusya imajının oluşumunda önemli bir rol oynadığını belirtti.



Ulusal halk diplomasisinin 100. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen Uluslararası İşbirliği Forumu'nun katılımcılarına mesaj gönderen Putin, uluslararası arenadaki zorlu duruma rağmen Rossotrudniçestvo'nun yürüttüğü faaliyetlerden övgüyle söz etti.



Putin, "Mevcut zorlu dış politika ortamına rağmen Rossotrudniçestvo, birçok ülkedeki sivil toplum kuruluşlarıyla yapıcı bağları sürdürmeyi ve geliştirmeyi başardı. Eğitim ve öğretim alanlarında çok sayıda proje yürütülüyor. Yurtdışında ülkemizin objektif imajını oluşturmak ve Rus dilini yaygınlaştırmak için bir dizi önlem uygulanıyor" dedi.



Rusya Devlet Başkanı, Rossotrudniçestvo'nun, 100 yıl önce kurulan ve diğer devletlerin halklarıyla dostluk ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek için sistematik çalışmalar yürüten Yabancı Ülkelerle Kültürel İlişkiler Birliği Topluluğu'nun halefi olduğunu hatırlattı.



Putin, "Forumda, 2. Dünya Savaşı'nın anısını yaşatmak, geleneksel ahlaki değerleri korumak ve neo-Nazizm ve neo-sömürgecilik tezahürleriyle mücadele etmek gibi alanlar da dahil gelecekteki çalışmalar için hedefler belirleyeceğiz. Gerçek, eşit ve karşılıklı yarar sağlayan bir uluslararası toplumun gelişimine katkıda bulunacak faydalı öneriler ve girişimler sunabileceğinizden eminim" diye ekledi.