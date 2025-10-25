ABD Başkanı Trump: Anlaşmadan emin olunduğunda Putin ile görüşmeye hazırım

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/abd-baskani-trump-anlasmadan-emin-olundugunda-putin-ile-gorusmeye-hazirim-1100476886.html
25.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmadan emin olunduğunda görüşmeye hazır olacağını söyledi.Putin ile hangi koşulda görüşmeye hazır olacağı sorusuna yanıt veren Trump, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmemiz gerekiyor” dedi.Trump, Ukrayna’daki barış sürecinin gidişatından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, “Vladimir Putin ile her zaman çok iyi ilişkilerim oldu” cümlesinin altını çizdi.'Şi Cinping ile Rusya’dan petrol ithalatını azaltmasını görüşeceğim'ABD Başkanı Trump, gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede, Çin’in Rusya’dan petrol ithalatını azaltması konusunu ele alabileceğini söyledi.Trump açıklamasında, “Bunu görüşebilirim. Çin, Rusya’dan petrol alımlarını önemli ölçüde azaltıyor. Hindistan ise onları tamamen durduracak” dedi'Çin ile kapsamlı bir anlaşma yapılması konusunda yüksek bir ihtimal var'ABD Başkanı Trump, ABD’nin Çin’le kapsamlı bir anlaşma yapma olasılığının yüksek olduğunu düşündüğünü dile getirdi.Gazetecilere konuşan Trump, “Bence çok kapsamlı bir anlaşma yapma konusunda çok iyi bir şansımız var" cümlesini kaydetti.'Katar, Gazze Şeridi’ne barış gücü askerleri gönderecek'ABD Başkanı Trump, Katar yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından, emirliğin Gazze Şeridi’ne barış gücü askerleri göndereceğini açıkladı.Katar’ın Gazze’ye barış gücü gönderip göndermeyeceği sorusuna yanıt veren Trump, “Bunu kendi zamanlarında yapacaklar” dedi.
