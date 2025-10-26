https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/osimhen-haaland-ve-mbappeyi-geride-birakti-1100479077.html

Osimhen, Haaland ve Mbappe'yi geride bıraktı

Süper Lig'de transfer rekorunu kırarak 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilen Victor Osimhen, performansıyla Avrupa'nın en çok konuşulan... 26.10.2025

Galatasaray - Liverpool maçındaki golünün ardından Bodo Glimt karşısında iki kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon tüm kulvarlarda 5. golünü kaydetti.Sarı-kırmızılı formayla 2024-25 sezonu başından bu yana dikkat çekici bir performans sergileyen Osimhen, 49 maçta 42 gol atıp 8 asist yaptı. Böylece toplamda 50 gole doğrudan etki etmiş oldu.Mbappe ve Haaland’ı solladıBu performansıyla Osimhen, Avrupa’nın en çok konuşulan iki santrforu Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı geride bıraktı. Galatasaray’ın gol makinesi 49 karşılaşmada 50 gole imza atarak maç başına 1.02 gol katkısı ortalaması yakaladı.Haaland ise 59 maçta 55 golle 0.93’lük ortalama elde etti. Real Madrid’in yıldızı Mbappe de 71 maçta 66 gole direkt etki ederek aynı şekilde 0.93’lük bir ortalama tutturdu.Bu rakamlarla Osimhen, Avrupa genelinde büyük ses getirdi.Milli Takımda da performansı göz dolduruyorVictor Osimhen, kulübünde olduğu gibi Nijerya Milli Takımı’nda da etkileyici performansını sürdürüyor.Dünya Kupası Elemeleri’nde son olarak Benin’e karşı hat-trick yapan golcü futbolcu, milli formayla 44 maçta 29 gole ulaştı.2024-25 sezonu başından bu yana milli takımda 9 maçta 8 gol ve 1 asist üreten Osimhen, bu dönemde de 9 gole direkt etki etti.Nijeryalı yıldız, tıpkı Galatasaray’daki gibi milli takımda da maç başına 1 gole doğrudan katkı sağlamış durumda.

