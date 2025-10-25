Türkiye
Fenerbahçe borcunu açıkladı
Fenerbahçe borcunu açıkladı
Fenerbahçe, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunu 28 milyar 710 milyon TL olarak duyurdu. Kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53... 25.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d4f20fd95291a9054605424a25d6b1.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül 2025 itibarıyla toplam borç tutarını 28.710.000.000 TL olarak açıkladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre söz konusu rakam, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından oluşuyor.Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerAçıklamada;Genel kurul öncesi şeffaflık adımıBorç verileri, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde paylaşıldı. Kulüp yönetiminin, toplantıda nakit akışı, finansman maliyetleri, vade yapısı, gelir projeksiyonları ve borç yönetimi planına ilişkin başlıkları görüşe açması bekleniyor.
Fenerbahçe borcunu açıkladı

13:34 25.10.2025
Fenerbahçe, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunu 28 milyar 710 milyon TL olarak duyurdu. Kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53 bin TL, uzun vadeli yükümlülükleri 9 milyar 770 milyon 957 bin TL seviyesinde. Açıklama, olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde kulübün resmî sitesinden yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül 2025 itibarıyla toplam borç tutarını 28.710.000.000 TL olarak açıkladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre söz konusu rakam, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından oluşuyor.

Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler

Açıklamada;
Kısa vadeli yükümlülükler: 18.939.053.000 TL
Uzun vadeli yükümlülükler: 9.770.957.000 TL
olduğu belirtildi. Böylece kulübün toplam finansal borç stoku ve ticari/operasyonel yükümlülükleri, yılın aynı dönemine göre 28,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Genel kurul öncesi şeffaflık adımı

Borç verileri, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde paylaşıldı. Kulüp yönetiminin, toplantıda nakit akışı, finansman maliyetleri, vade yapısı, gelir projeksiyonları ve borç yönetimi planına ilişkin başlıkları görüşe açması bekleniyor.
