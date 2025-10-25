Fenerbahçe borcunu açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/fenerbahce-borcunu-acikladi-1100470907.html

Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül 2025 itibarıyla toplam borç tutarını 28.710.000.000 TL olarak açıkladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre söz konusu rakam, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından oluşuyor.Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerAçıklamada;Genel kurul öncesi şeffaflık adımıBorç verileri, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde paylaşıldı. Kulüp yönetiminin, toplantıda nakit akışı, finansman maliyetleri, vade yapısı, gelir projeksiyonları ve borç yönetimi planına ilişkin başlıkları görüşe açması bekleniyor.

