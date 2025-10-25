https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/fenerbahce-borcunu-acikladi-1100470907.html
Fenerbahçe borcunu açıkladı
Fenerbahçe borcunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunu 28 milyar 710 milyon TL olarak duyurdu. Kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T13:34+0300
2025-10-25T13:34+0300
2025-10-25T13:34+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
haberler
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d4f20fd95291a9054605424a25d6b1.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül 2025 itibarıyla toplam borç tutarını 28.710.000.000 TL olarak açıkladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre söz konusu rakam, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından oluşuyor.Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerAçıklamada;Genel kurul öncesi şeffaflık adımıBorç verileri, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde paylaşıldı. Kulüp yönetiminin, toplantıda nakit akışı, finansman maliyetleri, vade yapısı, gelir projeksiyonları ve borç yönetimi planına ilişkin başlıkları görüşe açması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/spor-basininin-duayen-gazetecisi-faik-cetiner-hayatini-kaybetti-1100470014.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553533_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4f4c1a269d4a30ddefd280ab8a0e330.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, haberler, borç
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, haberler, borç
Fenerbahçe borcunu açıkladı
Fenerbahçe, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunu 28 milyar 710 milyon TL olarak duyurdu. Kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53 bin TL, uzun vadeli yükümlülükleri 9 milyar 770 milyon 957 bin TL seviyesinde. Açıklama, olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde kulübün resmî sitesinden yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül 2025 itibarıyla toplam borç tutarını 28.710.000.000 TL olarak açıkladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre söz konusu rakam, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından oluşuyor.
Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler: 18.939.053.000 TL Uzun vadeli yükümlülükler: 9.770.957.000 TL
olduğu belirtildi. Böylece kulübün toplam finansal borç stoku
ve ticari/operasyonel yükümlülükleri
, yılın aynı dönemine göre 28,7 milyar TL
seviyesine ulaştı.
Genel kurul öncesi şeffaflık adımı
Borç verileri, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde paylaşıldı. Kulüp yönetiminin, toplantıda nakit akışı, finansman maliyetleri, vade yapısı, gelir projeksiyonları ve borç yönetimi planına ilişkin başlıkları görüşe açması bekleniyor.