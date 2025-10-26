https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/meteoroloji-duyurdu-marmara-ve-egede-firtina-uyarisi-1100483667.html

Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı.Marmara’nın güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Benzer şekilde, Kuzey Ege’de de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın fırtına şeklinde (6 ila 8 kuvvetinde) etkili olacağı, akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.Yetkililer, olası ulaşım aksamalarına karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

