https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/meteoroloji-duyurdu-marmara-ve-egede-firtina-uyarisi-1100483667.html
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, halkın ulaşım aksamalarına karşı takipte olmalarını... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T14:17+0300
2025-10-26T14:17+0300
2025-10-26T14:17+0300
türki̇ye
meteoroloji
ege
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara denizi
marmara bölgesi
hava
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077310547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d595010c068f1f4779eaa3d7cad3afea.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı.Marmara’nın güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Benzer şekilde, Kuzey Ege’de de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın fırtına şeklinde (6 ila 8 kuvvetinde) etkili olacağı, akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.Yetkililer, olası ulaşım aksamalarına karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/kuvvetli-saganak-ve-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-il-il-hava-durumu-1100477434.html
türki̇ye
ege
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077310547_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_99ea08b91f191077339553bf2d752f46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, ege, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, marmara bölgesi, hava, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, ege, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, marmara bölgesi, hava, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, halkın ulaşım aksamalarına karşı takipte olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı.
Marmara’nın güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Benzer şekilde, Kuzey Ege’de de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın fırtına şeklinde (6 ila 8 kuvvetinde) etkili olacağı, akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, olası ulaşım aksamalarına karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.