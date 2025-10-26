Türkiye
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı.Marmara’nın güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Benzer şekilde, Kuzey Ege’de de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın fırtına şeklinde (6 ila 8 kuvvetinde) etkili olacağı, akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.Yetkililer, olası ulaşım aksamalarına karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı

14:17 26.10.2025
© AA / Hakan FirikFırtına, sağanak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, halkın ulaşım aksamalarına karşı takipte olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı.
Marmara’nın güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Benzer şekilde, Kuzey Ege’de de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın fırtına şeklinde (6 ila 8 kuvvetinde) etkili olacağı, akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, olası ulaşım aksamalarına karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
