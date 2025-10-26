Türkiye
Kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu
Kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu
Meteoroloji'den 26 Ekim hava durumu raporu: Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Marmara'da saatte 60 km rüzgar, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artıyor.
2025-10-26T09:01+0300
2025-10-26T09:01+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalırken iç ve batı kesimlerde yükselecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldıYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın hızı saatte 60 kmRüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Bursa – 25°C Parçalı bulutluÇanakkale – 23°C Parçalı bulutluİstanbul – 21°C Parçalı bulutluKırklareli – 22°C Parçalı bulutluEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar – 21°C Parçalı bulutluDenizli – 25°C Parçalı bulutluİzmir – 24°C Parçalı bulutluMuğla – 22°C Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 28°C Parçalı ve çok bulutluAntalya – 25°C Parçalı bulutluHatay – 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıIsparta – 23°C Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara – 18°C Parçalı ve çok bulutluEskişehir – 21°C Parçalı ve çok bulutluKonya – 24°C Parçalı ve çok bulutluSivas – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 20°C Parçalı ve çok bulutluDüzce – 22°C Parçalı ve çok bulutluSinop – 23°C Parçalı ve çok bulutluZonguldak – 21°C Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Amasya – 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıRize – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıSamsun – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTrabzon – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Erzurum – 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKars – 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMalatya – 23°C Parçalı ve çok bulutluVan – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 26°C Parçalı bulutluGaziantep – 24°C Parçalı bulutluMardin – 23°C Parçalı bulutluSiirt – 25°C Parçalı bulutlu
Kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu

09:01 26.10.2025
© AAKuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu
Kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde yükselirken kuzeydoğuda 5 derece azalacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olması bekleniyor. Marmara'da rüzgar saatte 60 km hızla esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalırken iç ve batı kesimlerde yükselecek.
Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın hızı saatte 60 km

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bursa – 25°C Parçalı bulutlu
Çanakkale – 23°C Parçalı bulutlu
İstanbul – 21°C Parçalı bulutlu
Kırklareli – 22°C Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar – 21°C Parçalı bulutlu
Denizli – 25°C Parçalı bulutlu
İzmir – 24°C Parçalı bulutlu
Muğla – 22°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 28°C Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 25°C Parçalı bulutlu
Hatay – 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta – 23°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara – 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 21°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 24°C Parçalı ve çok bulutlu
Sivas – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu – 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 22°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 23°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 21°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Amasya – 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Rize – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
Samsun – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Erzurum – 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Kars – 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Malatya – 23°C Parçalı ve çok bulutlu
Van – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 26°C Parçalı bulutlu
Gaziantep – 24°C Parçalı bulutlu
Mardin – 23°C Parçalı bulutlu
Siirt – 25°C Parçalı bulutlu
İzmir Foça'daki sel felaketinde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu
Dün, 10:06
