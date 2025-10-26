https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/kuvvetli-saganak-ve-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-il-il-hava-durumu-1100477434.html

Kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu

Kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak: İl il hava durumu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den 26 Ekim hava durumu raporu: Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Marmara'da saatte 60 km rüzgar, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artıyor.

2025-10-26T09:01+0300

2025-10-26T09:01+0300

2025-10-26T09:01+0300

yaşam

meteoroloji

doğu karadeniz

ordu

doğu anadolu

kar yağışı

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075584311_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3a387c3ff74008008acae1e61e17b1de.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalırken iç ve batı kesimlerde yükselecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldıYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın hızı saatte 60 kmRüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Bursa – 25°C Parçalı bulutluÇanakkale – 23°C Parçalı bulutluİstanbul – 21°C Parçalı bulutluKırklareli – 22°C Parçalı bulutluEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar – 21°C Parçalı bulutluDenizli – 25°C Parçalı bulutluİzmir – 24°C Parçalı bulutluMuğla – 22°C Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 28°C Parçalı ve çok bulutluAntalya – 25°C Parçalı bulutluHatay – 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıIsparta – 23°C Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara – 18°C Parçalı ve çok bulutluEskişehir – 21°C Parçalı ve çok bulutluKonya – 24°C Parçalı ve çok bulutluSivas – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 20°C Parçalı ve çok bulutluDüzce – 22°C Parçalı ve çok bulutluSinop – 23°C Parçalı ve çok bulutluZonguldak – 21°C Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Amasya – 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıRize – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıSamsun – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTrabzon – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Erzurum – 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKars – 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMalatya – 23°C Parçalı ve çok bulutluVan – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 26°C Parçalı bulutluGaziantep – 24°C Parçalı bulutluMardin – 23°C Parçalı bulutluSiirt – 25°C Parçalı bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/izmir-focadaki-sel-felaketinde-kaybolan-bulent-kaptanoglunun-cansiz-bedeni-bulundu-1100469026.html

doğu karadeniz

ordu

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, 26 ekim hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli sağanak, şiddetli rüzgar, marmara hava durumu, doğu karadeniz yağış, ordu hava durumu, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir hava durumu, ankara hava durumu, antalya hava durumu, türkiye hava tahmini, 26 ekim pazar hava raporu, güncel hava durumu, bölgesel hava durumu, sıcaklık artışı, kuvvetli rüzgar uyarısı, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji raporu