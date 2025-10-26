Türkiye
MasterChef'e veda eden isim belli oldu
MasterChef'e veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı.
MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin belirlediği zorlu tabakları hazırlayarak finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet Şef'in özel tabağı 'içli lagos' tabağının yapıldığı son etapta ise en başarısız olan tabak Nisa'nın yemeği oldu.Heyecan dolu eleme turunun sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucu, Masterchef'e veda eden isim Nisa oldu. Böylece Nisa, MasterChef Türkiye 2025 macerasını noktaladı.MasterChef eleme potasında yer alan isimlerÜç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Nisa, Aslı, Çağlar ve Hakan kaldı. Bu hafta eleme potasında mücadele eden yarışmacılar şöyleydi:MasterChef ödül oyununu kim kazandı?Hafta boyunca büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan yarışmacı Çağatay oldu.
MasterChef'e veda eden isim belli oldu

26.10.2025
MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın sonunda yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu tabakları hazırlayarak finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. MasterChef Türkiye’de elenen isim Nisa oldu.
MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin belirlediği zorlu tabakları hazırlayarak finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet Şef'in özel tabağı 'içli lagos' tabağının yapıldığı son etapta ise en başarısız olan tabak Nisa'nın yemeği oldu.
Heyecan dolu eleme turunun sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucu, Masterchef'e veda eden isim Nisa oldu. Böylece Nisa, MasterChef Türkiye 2025 macerasını noktaladı.

MasterChef eleme potasında yer alan isimler

Üç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Nisa, Aslı, Çağlar ve Hakan kaldı. Bu hafta eleme potasında mücadele eden yarışmacılar şöyleydi:
Aslı
Sümeyye
Nisa
Barış
Çağlar
Hakan
Eylül

MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Hafta boyunca büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan yarışmacı Çağatay oldu.
