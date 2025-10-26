https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/masterchefe-veda-eden-isim-belli-oldu-1100480463.html

MasterChef'e veda eden isim belli oldu

MasterChef'e veda eden isim belli oldu

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın sonunda yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T11:21+0300

2025-10-26T11:21+0300

2025-10-26T11:21+0300

yaşam

masterchef

yemek programı

yarışma

yarışma programı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098968764_125:0:1174:590_1920x0_80_0_0_ddb799e0f78c30b9fddbb905a53feea8.jpg

MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin belirlediği zorlu tabakları hazırlayarak finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet Şef'in özel tabağı 'içli lagos' tabağının yapıldığı son etapta ise en başarısız olan tabak Nisa'nın yemeği oldu.Heyecan dolu eleme turunun sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucu, Masterchef'e veda eden isim Nisa oldu. Böylece Nisa, MasterChef Türkiye 2025 macerasını noktaladı.MasterChef eleme potasında yer alan isimlerÜç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Nisa, Aslı, Çağlar ve Hakan kaldı. Bu hafta eleme potasında mücadele eden yarışmacılar şöyleydi:MasterChef ödül oyununu kim kazandı?Hafta boyunca büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/hapis-cezasi-alan-ozan-guven-bir-tek-senden-ozur-dilemeyecegim-1100479574.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masterchef türkiye 25 ekim 2025 elenen isim, masterchef 25 ekim nisa elendi, masterchef 25 ekim kim elendi, masterchef çağatay ödül oyununu kazandı, masterchef 25 ekim eleme potası, masterchef 25 ekim 2025 sonuçları, masterchef 25 ekim 2025 kim veda etti, masterchef nisa vedası, masterchef çağatay ödül kazanan, masterchef 25 ekim elemeye kalanlar, masterchef 25 ekim potadakiler