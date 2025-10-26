Lavrov: Rusya, adil işbirliğine her zaman açık
© AA / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
© AA / Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya'nın ulusal çıkarlarına göre adım attığının altını çizen Lavrov, BM Şartı'nın ilkelerini esas alan ülkelerle işbirliğine açık olduklarını mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden ülkelerle adil ve eşit ortaklıklara her zaman açık olduğunu söyledi.
Ulusal halk diplomasisinin 100. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen Uluslararası İşbirliği Forumu'nun katılımcılarına video mesaj gönderen Lavrov, "Bizim gibi kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden ve BM Şartı'nın ilkeleri temelinde devletlerarası işbirliği inşa eden herkesle her zaman adil ve eşit bir ortaklığa açığız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya için Batı'da ve Doğu'da düşman ya da hasım halk bulunmadığı yönündeki sözlerini hatırlatan Dışişleri Bakanı, "Rusya, geniş ve siyasetten uzak uluslararası işbirliğine ilgi duyan modern bir ülke olarak gelişmeye devam ediyor" diye vurguladı.
Lavrov, küresel arenada gerilimin sürdüğü günümüzde bilim, kültür ve spor alanındaki temsilciler arasındaki insani etkileşim ve diyalogun bu durumun iyileştirilmesi açısından özel bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.
