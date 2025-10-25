https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/izmir-focadaki-sel-felaketinde-kaybolan-bulent-kaptanoglunun-cansiz-bedeni-bulundu-1100469026.html

İzmir Foça’daki sel felaketinde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu

İzmir’in Foça ilçesinde 23 Ekim’de meydana gelen şiddetli yağışın ardından sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’ndan acı haber geldi. Arama... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan sel felaketinde 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu yaşamını yitirdi.Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timleri ve AFAD ekipleri, Bucak Deresi çevresinde üç gündür süren yoğun arama çalışmalarında, Kaptanoğlu’nun bedenini Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında buldu.Olay yeri, kaybolduğu noktaya yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaydı.“Bucak Deresi” selin odak noktası olduFoça’da 23 Ekim’de yaşanan sağanak yağışta metrekareye 144 kilogram yağmur düşmüş, kısa sürede dereler taşmış ve yollar nehre dönmüştü.Bucak Deresi çevresinde birçok araç sürüklenirken, emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu da aracıyla bu bölgede sel sularına kapılarak kaybolmuştu.Kaptanoğlu’nun kaybolduğu noktada, günlerce süren drone destekli tarama, dalgıç aramaları ve termal kameralarla yürütülen çalışmalar sonucunda bugün acı sonuca ulaşıldı.Arama kurtarma ekiplerinden koordineli çalışmaArama kurtarma çalışmalarında AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri koordineli şekilde görev aldı.Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri, derenin taşkın yaptığı bölgelerde su altında detaylı tarama yaptı.Kaptanoğlu’nun cenazesi, su altından çıkarıldıktan sonra Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Foça’yı vuran sağanak: Evler, i̇ş yerleri ve araçlar sular altındaSel felaketinde Foça genelinde birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.Vatandaşlar, sabaha kadar tahliye ve temizlik çalışmalarıyla uğraştı.İlçede altyapı ve yollar ağır hasar görürken, yetkililer önümüzdeki günlerde yeni yağışlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.“Foça’da bir gecede 144 kilo yağmur düştü”Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Foça’da yaşanan yağış 1,5 saat içinde 144 kilogram olarak kaydedildi.Uzmanlar, bu miktarın aylık ortalamanın üç katı olduğunu belirtti.Yoğun yağış nedeniyle Bucak Deresi taştı, dere kenarındaki yollar trafiğe kapandı, araçlar bariyerlere sıkıştı.

