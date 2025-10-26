https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/istanbulda-4-ilcede-bir-gun-sureyle-toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-yasaklandi-1100477550.html

İstanbul'da 4 ilçede bir gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, anma töreni gibi eylemlerin bugün... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu eylemlerin, 'toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

