İstanbul'da 4 ilçede bir gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı
Sputnik Türkiye
2025-10-26T09:09+0300
2025-10-26T09:09+0300
2025-10-26T09:09+0300
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu eylemlerin, 'toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
İstanbul'da 4 ilçede bir gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı
İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, anma töreni gibi eylemlerin bugün 00.01 itibarıyla 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu eylemlerin, 'toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması,
pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."