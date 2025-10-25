https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/istanbulda-yagis-nedeniyle-en-islek-cadde-coktu-taksi-takla-atti-1100469817.html
İstanbul'da yağış nedeniyle en işlek cadde çöktü: Taksi takla attı
İstanbul'da yağış nedeniyle en işlek cadde çöktü: Taksi takla attı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı Fatih Vatan Caddesi’nde yol çökmesine neden oldu. 62 yaşındaki taksi şoförü, çöken yolda... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T10:44+0300
2025-10-25T10:44+0300
2025-10-25T10:44+0300
türki̇ye
vatan caddesi
i̇stanbul
kent
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
akom
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d49edfdca576aa992399f9d214c2e882.jpg
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı.Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde, saat 05.30 sıralarında yaşanan olayda yolun bir kısmı çöktü.Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde oluşan çukur, sürücülere zor anlar yaşattı.Taksi takla attı, sürücü yaralı kurtulduOlay anında caddede seyir halinde olan 34 TKH 16 plakalı ticari taksi, çöken yoldan kaçmak isterken ani manevra yaptı.Ancak kontrolünü kaybeden sürücü A.Y. (62), aracın takla atması sonucu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ters dönen taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.Vatan Caddesi trafiğe kapandıÇökme sonrası Vatan Caddesi’nin iki şeridi trafiğe kapatıldı.Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde yönlendirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çökme alanında inceleme başlattı ve zeminde yağmur kaynaklı altyapı hasarı ihtimalini değerlendirmeye aldı.Kent genelinde su baskınları ve trafik yoğunluğuSağanak yağış nedeniyle İstanbul’un birçok noktasında su baskınları ve trafikte aksaklıklar yaşandı.Bakırköy, Üsküdar ve Kağıthane gibi ilçelerde sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kadikoyde-alkollu-iett-soforu-kaza-yapti-2-kisi-yaralandi-1100469211.html
türki̇ye
vatan caddesi
i̇stanbul
kent
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_30d82d26f18101cc0fc901912a8fb36a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vatan caddesi, i̇stanbul, kent, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, türkiye
vatan caddesi, i̇stanbul, kent, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, türkiye
İstanbul'da yağış nedeniyle en işlek cadde çöktü: Taksi takla attı
İstanbul’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı Fatih Vatan Caddesi’nde yol çökmesine neden oldu. 62 yaşındaki taksi şoförü, çöken yolda aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Sürücü yaralı olarak kurtarılırken, bölge trafiğe kapatıldı ve çökme alanında güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı.
Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde, saat 05.30 sıralarında yaşanan olayda yolun bir kısmı çöktü.
Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde oluşan çukur, sürücülere zor anlar yaşattı.
Taksi takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
Olay anında caddede seyir halinde olan 34 TKH 16 plakalı ticari taksi, çöken yoldan kaçmak isterken ani manevra yaptı.
Ancak kontrolünü kaybeden sürücü A.Y. (62), aracın takla atması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ters dönen taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Vatan Caddesi trafiğe kapandı
Çökme sonrası Vatan Caddesi’nin iki şeridi trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde yönlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çökme alanında inceleme başlattı ve zeminde yağmur kaynaklı altyapı hasarı ihtimalini değerlendirmeye aldı.
Kent genelinde su baskınları ve trafik yoğunluğu
Sağanak yağış nedeniyle İstanbul’un birçok noktasında su baskınları ve trafikte aksaklıklar yaşandı.
Bakırköy, Üsküdar ve Kağıthane gibi ilçelerde sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.