https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/istanbulda-yagis-nedeniyle-en-islek-cadde-coktu-taksi-takla-atti-1100469817.html

İstanbul'da yağış nedeniyle en işlek cadde çöktü: Taksi takla attı

İstanbul'da yağış nedeniyle en işlek cadde çöktü: Taksi takla attı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı Fatih Vatan Caddesi’nde yol çökmesine neden oldu. 62 yaşındaki taksi şoförü, çöken yolda... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-25T10:44+0300

2025-10-25T10:44+0300

2025-10-25T10:44+0300

türki̇ye

vatan caddesi

i̇stanbul

kent

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

akom

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d49edfdca576aa992399f9d214c2e882.jpg

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı.Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde, saat 05.30 sıralarında yaşanan olayda yolun bir kısmı çöktü.Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde oluşan çukur, sürücülere zor anlar yaşattı.Taksi takla attı, sürücü yaralı kurtulduOlay anında caddede seyir halinde olan 34 TKH 16 plakalı ticari taksi, çöken yoldan kaçmak isterken ani manevra yaptı.Ancak kontrolünü kaybeden sürücü A.Y. (62), aracın takla atması sonucu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ters dönen taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.Vatan Caddesi trafiğe kapandıÇökme sonrası Vatan Caddesi’nin iki şeridi trafiğe kapatıldı.Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde yönlendirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çökme alanında inceleme başlattı ve zeminde yağmur kaynaklı altyapı hasarı ihtimalini değerlendirmeye aldı.Kent genelinde su baskınları ve trafik yoğunluğuSağanak yağış nedeniyle İstanbul’un birçok noktasında su baskınları ve trafikte aksaklıklar yaşandı.Bakırköy, Üsküdar ve Kağıthane gibi ilçelerde sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kadikoyde-alkollu-iett-soforu-kaza-yapti-2-kisi-yaralandi-1100469211.html

türki̇ye

vatan caddesi

i̇stanbul

kent

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vatan caddesi, i̇stanbul, kent, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, türkiye