https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ingiltere-basbakani-keir-starmer-yarin-ankaraya-geliyor-1100487385.html
İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Ankara’ya geliyor
İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Ankara’ya geliyor
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in 27 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T16:20+0300
2025-10-26T16:20+0300
2025-10-26T16:45+0300
türki̇ye
keir starmer
ankara
türkiye
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090300498_0:0:2917:1640_1920x0_80_0_0_271116733f9cc5b10645ceed615366c4.jpg
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapılacak görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin stratejik boyutuyla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1099705083.html
türki̇ye
ankara
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090300498_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_447393b09593a1ea1febddac7c4a5163.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
keir starmer, ankara, türkiye, i̇ngiltere
keir starmer, ankara, türkiye, i̇ngiltere
İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Ankara’ya geliyor
16:20 26.10.2025 (güncellendi: 16:45 26.10.2025)
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in 27 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapılacak görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin stratejik boyutuyla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.