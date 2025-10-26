Türkiye
İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Ankara'ya geliyor
İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Ankara’ya geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 27 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya... 26.10.2025
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapılacak görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin stratejik boyutuyla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1099705083.html
16:20 26.10.2025 (güncellendi: 16:45 26.10.2025)
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in 27 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapılacak görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin stratejik boyutuyla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
26 Eylül, 19:06
