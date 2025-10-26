https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ingiltere-basbakani-keir-starmer-yarin-ankaraya-geliyor-1100487385.html

İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Ankara’ya geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 27 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapılacak görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin stratejik boyutuyla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.

