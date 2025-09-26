https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1099705083.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi de ele... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T19:06+0300
2025-09-26T19:06+0300
2025-09-26T19:06+0300
türki̇ye
i̇ngiltere
türkiye
keir starmer
görüşme
ikili görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090300498_0:0:2917:1640_1920x0_80_0_0_271116733f9cc5b10645ceed615366c4.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le görüşme yaptı.İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararından dolayı Starmer’ı tebrik etti. Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin bu adımının tarihi bir gelişme olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu yıl Filistin’de iki devletli çözüm süreci için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.Erdoğan, Filistin’e yönelik destek ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sadece diplomatik baskıların yeterli olmadığını, Netanyahu hükümetini durduracak somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cumhurbaskani-erdogan-trumpla-gorusmesini-yorumladi-atilan-camurlarla-kirletilemeyecek-kadar-guzel-1099683325.html
türki̇ye
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090300498_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_447393b09593a1ea1febddac7c4a5163.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, türkiye, keir starmer, görüşme, ikili görüşme
i̇ngiltere, türkiye, keir starmer, görüşme, ikili görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le görüşme yaptı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararından dolayı Starmer’ı tebrik etti. Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin bu adımının tarihi bir gelişme olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu yıl Filistin’de iki devletli çözüm süreci için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.
Erdoğan, Filistin’e yönelik destek ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sadece diplomatik baskıların yeterli olmadığını, Netanyahu hükümetini durduracak somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.