Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le görüşme yaptı.İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararından dolayı Starmer’ı tebrik etti. Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin bu adımının tarihi bir gelişme olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu yıl Filistin’de iki devletli çözüm süreci için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.Erdoğan, Filistin’e yönelik destek ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sadece diplomatik baskıların yeterli olmadığını, Netanyahu hükümetini durduracak somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

26.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le görüşme yaptı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararından dolayı Starmer’ı tebrik etti. Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin bu adımının tarihi bir gelişme olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu yıl Filistin’de iki devletli çözüm süreci için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.
Erdoğan, Filistin’e yönelik destek ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sadece diplomatik baskıların yeterli olmadığını, Netanyahu hükümetini durduracak somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.
