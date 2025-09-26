https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1099705083.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi de ele... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T19:06+0300

2025-09-26T19:06+0300

2025-09-26T19:06+0300

türki̇ye

i̇ngiltere

türkiye

keir starmer

görüşme

ikili görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090300498_0:0:2917:1640_1920x0_80_0_0_271116733f9cc5b10645ceed615366c4.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le görüşme yaptı.İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararından dolayı Starmer’ı tebrik etti. Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin bu adımının tarihi bir gelişme olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu yıl Filistin’de iki devletli çözüm süreci için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.Erdoğan, Filistin’e yönelik destek ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sadece diplomatik baskıların yeterli olmadığını, Netanyahu hükümetini durduracak somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cumhurbaskani-erdogan-trumpla-gorusmesini-yorumladi-atilan-camurlarla-kirletilemeyecek-kadar-guzel-1099683325.html

türki̇ye

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ngiltere, türkiye, keir starmer, görüşme, ikili görüşme