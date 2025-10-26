İletişim Başkanlığı'dan 'savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildiği' iddiasına açıklama geldi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yasama yetkisinin Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ait olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.
Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.
Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."