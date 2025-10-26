Türkiye
İlber Ortaylı: Fransa'da büyük bir soygun. İmparatorlarının namusunu koruyamadılar
İlber Ortaylı: Fransa’da büyük bir soygun. İmparatorlarının namusunu koruyamadılar
Sputnik Türkiye
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü köşe yazısında Louvre soygununu değerlendirdi. "Eserleri korumayı bilmedikleri açık" ifadelerini... 26.10.2025
Prof. Dr. İlber Ortaylı, dünya çapında büyük yankı uyandıran Louvre soygununu köşe yazısında değerlendirdi. Ortaylı soyguna dair "Eserleri korumayı bilmedikleri açık. Daha birkaç sene evvel British Museum’u kendi çalışanları soymuştu. Şimdi de Fransa’da büyük bir soygun... İmparatorlarının namusunu koruyamadılar" dedi.Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şu ifadelere yer verdi:
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü köşe yazısında Louvre soygununu değerlendirdi. "Eserleri korumayı bilmedikleri açık" ifadelerini kullanan Ortaylı "Şimdi de Fransa’da büyük bir soygun... İmparatorlarının namusunu koruyamadılar" değerlendirmesini yaptı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, dünya çapında büyük yankı uyandıran Louvre soygununu köşe yazısında değerlendirdi. Ortaylı soyguna dair "Eserleri korumayı bilmedikleri açık. Daha birkaç sene evvel British Museum’u kendi çalışanları soymuştu. Şimdi de Fransa’da büyük bir soygun... İmparatorlarının namusunu koruyamadılar" dedi.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şu ifadelere yer verdi:
"Daha birkaç sene evvel British Museum’u kendi çalışanları soymuştu. Şimdi de Fransa’da büyük bir soygun. Bağdat Müzesi’nin yağmalanışını hatırlayın. Avustralya’nın görgüsüzleri Kahire Müzesi’ni tavandan deldirip eser çaldılar. Parthenon’dan kaçırılan kabartma ve heykeller, British Museum’un en ilginç bölümünü oluşturuyor. Eserimize ve tabiatımıza sahip çıkalım. Hepsi bundan ibarettir. Turizmle kültürü ayırmanın zamanı gelmiştir."
"Eserleri korumayı bilmedikleri açık. Daha birkaç sene evvel British Museum’u kendi çalışanları soymuştu. Şimdi de Fransa’da büyük bir soygun... İmparatorlarının namusunu koruyamadılar. Adamın tacı, tahtı, hatta iç çamaşırları(!) da gitmiştir. Bunlar onarmak bahanesiyle, II. Selim’in türbesindeki çinileri soyan adamlardır. Tabii Osman Hamdi Bey’in de bu işte biraz günahı vardır."

"Bağdat Müzesi’nin yağmalanışını hatırlayın. İşgalci Amerikan hödükleri, Eski Şark’ı kazdıklarını iddia ederek ülkeyi yağmaladılar. Bu arada tabii insanların Mezopotamya’daki zenginliğini de yağmaladılar. İş azdı; Avustralya’nın görgüsüzleri Kahire Müzesi’ni tavandan deldirip eser çaldılar. “Allah’tan bu kadarı fazla.” dendi. Çobanlara da firavunlar müzesini kaptırmaya insanlığın niyeti yoktu.

Parthenon’dan kaçırılan kabartma ve heykeller, British Museum’un en ilginç bölümünü oluşturuyor.

Topkapı Sarayı Müzesi müdürüyken Atina’da Parthenon Müzesi’ni ziyaret ettiğimde “Böyle bir müze varken, British Museum’un eserleri tutması yanlış ve usulsüz” dedim. Haklıydım, her şey yerinde güzeldir; Pergamon Altarı Bergama’nın üstünde, Mısır piramitlerinden çalınanlar Mısır’ın ortasında, Elgin Mermeri denen Parthenon kalıntıları da Yunanistan’daki asıl yerinde güzeldir."

Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
DÜNYA
Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı
Dün, 20:59
