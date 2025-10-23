Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmişti: Ünlü oyuncu Ozan Güven cezaevine girecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/eski-sevgilisi-deniz-bulutsuzu-darp-etmisti-unlu-oyuncu-ozan-guven-cezaevine-girecek-1100409914.html
Eski sevgilisi Deniz Güven'i darp ettiği gerekçesiyle yargılanan ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı. Oyuncu, cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.İstinaf cezayı onadıOyuncu Ozan Güven’in, eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’u 13 Haziran 2020’de darp ettiği iddia edilmişti. Davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış, Ozan Güven, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, yargılamayı yapan İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. İspat bakımında değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını ifade ederek yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.45 gün açık cezaevine girecekİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin yapılan itirazları reddetmesi ile İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onanmış oldu. Bu durumda oyuncu Ozan Güven'in denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek. Güven, karar sonrası hiçbir açıklama yapmadı.
