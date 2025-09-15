Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/alaskada-kuzey-isiklari-soleni-kuzey-isiklari-hangi-ulkelerden-goruluyor--1099380850.html
Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?
Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?
Sputnik Türkiye
Alaska semalarında beliren kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü yeşil ve mor tonlara boyadı. Kuzey Işık’ı görülen ülkeler hangileri? 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T16:51+0300
2025-09-15T16:51+0300
multi̇medya
alaska
kuzey ışıkları
fotoğraf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099379640_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ec00d89d5f6332b872bcac4d1f6d228f.jpg
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099379640_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b1b89c8dee81cdb0ce35782e27b17a81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alaska, kuzey ışıkları, fotoğraf, фото
alaska, kuzey ışıkları, fotoğraf, фото

Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?

16:51 15.09.2025
Abone ol
Alaska semalarında beliren kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü yeşil ve mor tonlara boyadı. Kuzey Işık’ı görülen ülkeler hangileri?
© AAAlaska semalarında beliren kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü yeşil ve mor tonlarla aydınlattı. Jeomanyetik fırtına nedeniyle ışıklar ABD’nin kuzey eyaletlerinde de gözlemlendi. Fotoğraf: Hasan Akbaş
Alaska'da Kuzey Işıkları - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Alaska semalarında beliren kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü yeşil ve mor tonlarla aydınlattı. Jeomanyetik fırtına nedeniyle ışıklar ABD’nin kuzey eyaletlerinde de gözlemlendi. Fotoğraf: Hasan Akbaş
© AA

Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?

Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor? - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?

© AA

Norveç: Özellikle Tromsø, Alta ve Svalbard adalarından görülebiliyor. İsveç: Abisko Milli Parkı ve Kiruna kasabası popüler gözlem yerleri. Rusya: Kola Yarımadası ve Murmansk çevresi kuzey ışıkları için önemli noktalar.

Norveç: Özellikle Tromsø, Alta ve Svalbard adalarından görülebiliyor. İsveç: Abisko Milli Parkı ve Kiruna kasabası popüler gözlem yerleri. Rusya: Kola Yarımadası ve Murmansk çevresi kuzey ışıkları için önemli noktalar. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Norveç: Özellikle Tromsø, Alta ve Svalbard adalarından görülebiliyor. İsveç: Abisko Milli Parkı ve Kiruna kasabası popüler gözlem yerleri. Rusya: Kola Yarımadası ve Murmansk çevresi kuzey ışıkları için önemli noktalar.

© FotoğrafFinlandiya: Lapland bölgesi, özellikle Rovaniemi civarı. İzlanda: Reykjavik çevresi ve kuzey bölgeleri, doğal sıcak su kaynaklarıyla birlikte güzel bir deneyim sunuyor.
Alaska Kuzey Işıkları - Sputnik Türkiye
4/5
© Fotoğraf
Finlandiya: Lapland bölgesi, özellikle Rovaniemi civarı. İzlanda: Reykjavik çevresi ve kuzey bölgeleri, doğal sıcak su kaynaklarıyla birlikte güzel bir deneyim sunuyor.
© AAKanada: Yukon, Northwest Territories ve Nunavut bölgeleri, kutup ışıkları için öne çıkan yerler, Grönland: Özellikle Nuuk ve kuzey kasabaları. Az nüfus ve karanlık gökyüzü avantaj sağlıyor.
Alaska'da Kuzey Işıkları - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kanada: Yukon, Northwest Territories ve Nunavut bölgeleri, kutup ışıkları için öne çıkan yerler, Grönland: Özellikle Nuuk ve kuzey kasabaları. Az nüfus ve karanlık gökyüzü avantaj sağlıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала