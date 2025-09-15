© AAAlaska semalarında beliren kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü yeşil ve mor tonlarla aydınlattı. Jeomanyetik fırtına nedeniyle ışıklar ABD’nin kuzey eyaletlerinde de gözlemlendi. Fotoğraf: Hasan Akbaş
1/5
© AA
Alaska semalarında beliren kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü yeşil ve mor tonlarla aydınlattı. Jeomanyetik fırtına nedeniyle ışıklar ABD’nin kuzey eyaletlerinde de gözlemlendi. Fotoğraf: Hasan Akbaş
© AA
Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?
2/5
© AA
Alaska’da kuzey ışıkları şöleni, kuzey ışıkları hangi ülkelerden görülüyor?
© AA
Norveç: Özellikle Tromsø, Alta ve Svalbard adalarından görülebiliyor. İsveç: Abisko Milli Parkı ve Kiruna kasabası popüler gözlem yerleri. Rusya: Kola Yarımadası ve Murmansk çevresi kuzey ışıkları için önemli noktalar.
3/5
© AA
Norveç: Özellikle Tromsø, Alta ve Svalbard adalarından görülebiliyor. İsveç: Abisko Milli Parkı ve Kiruna kasabası popüler gözlem yerleri. Rusya: Kola Yarımadası ve Murmansk çevresi kuzey ışıkları için önemli noktalar.
© FotoğrafFinlandiya: Lapland bölgesi, özellikle Rovaniemi civarı. İzlanda: Reykjavik çevresi ve kuzey bölgeleri, doğal sıcak su kaynaklarıyla birlikte güzel bir deneyim sunuyor.
4/5
© Fotoğraf
Finlandiya: Lapland bölgesi, özellikle Rovaniemi civarı. İzlanda: Reykjavik çevresi ve kuzey bölgeleri, doğal sıcak su kaynaklarıyla birlikte güzel bir deneyim sunuyor.
© AAKanada: Yukon, Northwest Territories ve Nunavut bölgeleri, kutup ışıkları için öne çıkan yerler, Grönland: Özellikle Nuuk ve kuzey kasabaları. Az nüfus ve karanlık gökyüzü avantaj sağlıyor.
5/5
© AA
Kanada: Yukon, Northwest Territories ve Nunavut bölgeleri, kutup ışıkları için öne çıkan yerler, Grönland: Özellikle Nuuk ve kuzey kasabaları. Az nüfus ve karanlık gökyüzü avantaj sağlıyor.