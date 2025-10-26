https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-pendikte-makas-atan-surucu-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1100491555.html

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye ait görüntülerin paylaşılması sonrası yapaılan çalışma sonucu sürücü hakkında 'trafik güvenliğini... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T22:03+0300

2025-10-26T22:03+0300

2025-10-26T22:04+0300

türki̇ye

pendik

i̇stanbul

emniyet müdürlüğü

makas atma

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da582d26b2735160e95e5639fa408f70.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Kimliği tespit edilen sürücü 20 yaşındaki E.E.A.polis ekiplerince yakalandı.Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 13 bin 427 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında aynı zamanda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ankarada-ayni-kisiden-2-farkli-adrese-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1100489691.html

türki̇ye

pendik

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pendik, i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, makas atma, ceza