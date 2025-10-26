https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-pendikte-makas-atan-surucu-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1100491555.html
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye ait görüntülerin paylaşılması sonrası yapaılan çalışma sonucu sürücü hakkında 'trafik güvenliğini... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T22:03+0300
2025-10-26T22:03+0300
2025-10-26T22:04+0300
türki̇ye
pendik
i̇stanbul
emniyet müdürlüğü
makas atma
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da582d26b2735160e95e5639fa408f70.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Kimliği tespit edilen sürücü 20 yaşındaki E.E.A.polis ekiplerince yakalandı.Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 13 bin 427 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında aynı zamanda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ankarada-ayni-kisiden-2-farkli-adrese-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1100489691.html
türki̇ye
pendik
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_883e6aef5804f0261fad12f8d8cfe6e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pendik, i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, makas atma, ceza
pendik, i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, makas atma, ceza
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
22:03 26.10.2025 (güncellendi: 22:04 26.10.2025)
İstanbul Pendik'te trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye ait görüntülerin paylaşılması sonrası yapaılan çalışma sonucu sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü 20 yaşındaki E.E.A.polis ekiplerince yakalandı.
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 13 bin 427 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında aynı zamanda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.