https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-pendikte-makas-atan-surucu-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1100491555.html
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Pendik'te makas atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
İstanbul Pendik'te trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye ait görüntülerin paylaşılması sonrası yapaılan çalışma sonucu sürücü hakkında 'trafik güvenliğini... 26.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da582d26b2735160e95e5639fa408f70.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Kimliği tespit edilen sürücü 20 yaşındaki E.E.A.polis ekiplerince yakalandı.Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 13 bin 427 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında aynı zamanda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
22:03 26.10.2025 (güncellendi: 22:04 26.10.2025)
© AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 13 bin 427 lira para cezası
Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 13 bin 427 lira para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Pendik'te trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye ait görüntülerin paylaşılması sonrası yapaılan çalışma sonucu sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü 20 yaşındaki E.E.A.polis ekiplerince yakalandı.
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 13 bin 427 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında aynı zamanda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
