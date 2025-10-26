https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/gazze-mahkemesi-abd-ve-batili-hukumetler-israilin-soykiriminda-suc-ortagi-1100485443.html
Gazze Mahkemesi: ABD ve Batılı hükümetler, İsrail’in soykırımında suç ortağı
Gazze Mahkemesi: ABD ve Batılı hükümetler, İsrail’in soykırımında suç ortağı
Sputnik Türkiye
Gazze Mahkemesi'nin İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlenen final oturumunda, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemleri 'soykırım suçu' kapsamında ele...
Gazze Mahkemesi’nin final oturumu İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlendi.Uzmanlar, tanıklar ve Vicdan Jürisi’nin beyanlarıyla yürütülen oturum, Filistin halkının korunması ve uluslararası dayanışmanın artırılması çağrısı içeren küresel bir sonuç bildirgesiyle tamamlandı.Gazze Mahkemesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gazze Mahkemesi’nin İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlenen final oturumunda, İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemleri 'soykırım suçu' kapsamında ele alındı.
Gazze Mahkemesi’nin final oturumu İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlendi.
Uzmanlar, tanıklar ve Vicdan Jürisi’nin beyanlarıyla yürütülen oturum, Filistin halkının korunması ve uluslararası dayanışmanın artırılması çağrısı içeren küresel bir sonuç bildirgesiyle tamamlandı.
Gazze Mahkemesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail, Siyonizm’in üstünlükçü ideolojisine dayanan bir apartheid rejimi içinde Gazze halkına soykırım uygulamaktadır.
Açlığın silah haline getirilmesi, tıbbi yardımların engellenmesi ve zorla yerinden etme politikaları, toplu cezalandırma ve soykırım araçları olarak kullanılmaktadır.
Batılı hükümetlerin, özellikle ABD’nin, İsrail’in soykırımında suç ortağı ve bazı durumlarda işbirlikçisi olduğu tespit edilmiştir.