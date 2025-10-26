Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze Mahkemesi: ABD ve Batılı hükümetler, İsrail’in soykırımında suç ortağı
Gazze Mahkemesi: ABD ve Batılı hükümetler, İsrail’in soykırımında suç ortağı
Gazze Mahkemesi’nin İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlenen final oturumunda, İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemleri 'soykırım suçu' kapsamında ele... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazze Mahkemesi’nin final oturumu İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlendi.Uzmanlar, tanıklar ve Vicdan Jürisi’nin beyanlarıyla yürütülen oturum, Filistin halkının korunması ve uluslararası dayanışmanın artırılması çağrısı içeren küresel bir sonuç bildirgesiyle tamamlandı.Gazze Mahkemesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gazze Mahkemesi: ABD ve Batılı hükümetler, İsrail'in soykırımında suç ortağı

Gazze Mahkemesi’nin İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlenen final oturumunda, İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemleri 'soykırım suçu' kapsamında ele alındı.
Gazze Mahkemesi’nin final oturumu İstanbul Üniversitesi kampüsünde düzenlendi.
Uzmanlar, tanıklar ve Vicdan Jürisi’nin beyanlarıyla yürütülen oturum, Filistin halkının korunması ve uluslararası dayanışmanın artırılması çağrısı içeren küresel bir sonuç bildirgesiyle tamamlandı.
Gazze Mahkemesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail, Siyonizm’in üstünlükçü ideolojisine dayanan bir apartheid rejimi içinde Gazze halkına soykırım uygulamaktadır.
Açlığın silah haline getirilmesi, tıbbi yardımların engellenmesi ve zorla yerinden etme politikaları, toplu cezalandırma ve soykırım araçları olarak kullanılmaktadır.
Batılı hükümetlerin, özellikle ABD’nin, İsrail’in soykırımında suç ortağı ve bazı durumlarda işbirlikçisi olduğu tespit edilmiştir.
Ateşkes sonrası Gazze'deki yıkım gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Gazze Mahkemesi’nde i̇nsanlık suçları yargılanıyor: İsrail’in aç bırakma, ekolojik kırım ve yıkım suçları gündemde
24 Ekim, 14:57
