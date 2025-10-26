Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/fico-slovakya-abnin-kieve-yonelik-hicbir-finansman-programinda-yer-almayacak-1100487955.html
Fico: Slovakya, AB'nin Kiev'e yönelik hiçbir finansman programında yer almayacak
Fico: Slovakya, AB'nin Kiev'e yönelik hiçbir finansman programında yer almayacak
Sputnik Türkiye
AB'nin Ukrayna politikasına karşı çıkan liderlerden Fico, Kiev'e mali destek öngören programlara katılmayacaklarının altını yeniden çizdi. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T16:40+0300
2025-10-26T16:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
fico
slovakya
ukrayna
kiev
robert fico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091902192_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_46effd008d856ef7af838024c3090732.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya mali destek sağlamayı öngören hiçbir programına katılmayacaklarını bir kez daha vurguladı.Başkent Bratislava'da basın toplantısı düzenleyen Fico, "Başbakan olarak, Ukrayna'nın savaş ve askeri harcamalarla başa çıkmasına yardımcı olma amacı taşıyan herhangi bir mali plana Slovakya'nın katılmasını reddediyorum" dedi.Fico, AB'nin bu amaç için çeşitli planlar önerdiğini, bunların arasında Ukrayna'ya kredi tahsisiyle ilgili garanti imzalanması önerisinin de bulunduğunu kaydederek, ancak Kiev'in bu krediyi asla geri ödeyemeyeceğinin altını çizdi.Slovakya Başbakanı, "Olası bir durumda bizim garantimiz ne biliyor musunuz? 1.4 milyar euro. Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları için 1.4 milyar euro'luk bir garanti imzalamam gerekiyor. Ben bunu yapmayacağım" ifadelerini kullandı.Fico, Cuma günü yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'ya insani yardım sağladığını, ancak Kiev'in askeri harcamalarını karşılamak için kendi bütçesinden kaynak ayırmayı asla kabul etmeyeceğini söylemişti. Başbakan, Slovak hükümetinin bu tür amaçlar için Ukrayna'ya asla 'tek bir kuruş' bile ayırmayacağına dair güvence vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/lavrov-rusya-adil-isbirligine-her-zaman-acik-1100486035.html
slovakya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091902192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_580701e3b2358067a978587252ae1b33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fico, slovakya, ukrayna, kiev, robert fico
fico, slovakya, ukrayna, kiev, robert fico

Fico: Slovakya, AB'nin Kiev'e yönelik hiçbir finansman programında yer almayacak

16:40 26.10.2025 (güncellendi: 16:43 26.10.2025)
© Sputnik / Gavriil GrigorovPutin-Fico görüşmesi
Putin-Fico görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© Sputnik / Gavriil Grigorov
Abone ol
AB'nin Ukrayna politikasına karşı çıkan liderlerden Fico, Kiev'e mali destek öngören programlara katılmayacaklarının altını yeniden çizdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya mali destek sağlamayı öngören hiçbir programına katılmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

Başkent Bratislava'da basın toplantısı düzenleyen Fico, "Başbakan olarak, Ukrayna'nın savaş ve askeri harcamalarla başa çıkmasına yardımcı olma amacı taşıyan herhangi bir mali plana Slovakya'nın katılmasını reddediyorum" dedi.

Fico, AB'nin bu amaç için çeşitli planlar önerdiğini, bunların arasında Ukrayna'ya kredi tahsisiyle ilgili garanti imzalanması önerisinin de bulunduğunu kaydederek, ancak Kiev'in bu krediyi asla geri ödeyemeyeceğinin altını çizdi.

Slovakya Başbakanı, "Olası bir durumda bizim garantimiz ne biliyor musunuz? 1.4 milyar euro. Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları için 1.4 milyar euro'luk bir garanti imzalamam gerekiyor. Ben bunu yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Fico, Cuma günü yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'ya insani yardım sağladığını, ancak Kiev'in askeri harcamalarını karşılamak için kendi bütçesinden kaynak ayırmayı asla kabul etmeyeceğini söylemişti. Başbakan, Slovak hükümetinin bu tür amaçlar için Ukrayna'ya asla 'tek bir kuruş' bile ayırmayacağına dair güvence vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
DÜNYA
Lavrov: Rusya, adil işbirliğine her zaman açık
15:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала