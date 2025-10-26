https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/fico-slovakya-abnin-kieve-yonelik-hicbir-finansman-programinda-yer-almayacak-1100487955.html

Fico: Slovakya, AB'nin Kiev'e yönelik hiçbir finansman programında yer almayacak

AB'nin Ukrayna politikasına karşı çıkan liderlerden Fico, Kiev'e mali destek öngören programlara katılmayacaklarının altını yeniden çizdi. 26.10.2025

Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya mali destek sağlamayı öngören hiçbir programına katılmayacaklarını bir kez daha vurguladı.Başkent Bratislava'da basın toplantısı düzenleyen Fico, "Başbakan olarak, Ukrayna'nın savaş ve askeri harcamalarla başa çıkmasına yardımcı olma amacı taşıyan herhangi bir mali plana Slovakya'nın katılmasını reddediyorum" dedi.Fico, AB'nin bu amaç için çeşitli planlar önerdiğini, bunların arasında Ukrayna'ya kredi tahsisiyle ilgili garanti imzalanması önerisinin de bulunduğunu kaydederek, ancak Kiev'in bu krediyi asla geri ödeyemeyeceğinin altını çizdi.Slovakya Başbakanı, "Olası bir durumda bizim garantimiz ne biliyor musunuz? 1.4 milyar euro. Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları için 1.4 milyar euro'luk bir garanti imzalamam gerekiyor. Ben bunu yapmayacağım" ifadelerini kullandı.Fico, Cuma günü yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'ya insani yardım sağladığını, ancak Kiev'in askeri harcamalarını karşılamak için kendi bütçesinden kaynak ayırmayı asla kabul etmeyeceğini söylemişti. Başbakan, Slovak hükümetinin bu tür amaçlar için Ukrayna'ya asla 'tek bir kuruş' bile ayırmayacağına dair güvence vermişti.

